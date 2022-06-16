شروط نظام التقاعد المدني الجديد ومعايير حساب التقاعد

شروط نظام التقاعد المدني الجديد يقوم نظام التقاعد في المملكة بتنظيم الحقوق والواجبات والالتزامات التي تنتج عن الأنظمة القديمة، يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي، يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه، لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدي إليه المعاش الأكبر، ويمكن للموظف تقديم طلب الإحالة إلى التقاعد ويبدأ في الحصل على المعاش الخاص به، بشرط أن يكون قد تخطى عشرون عاما في وظيفته، كما يشترط في تحقيق ذلك موافقة جهة العمل على هذا الطلب.

شروط نظام التقاعد المدني الجديد

وضعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي نظام التقاعد المدني الجديد وقام بتحديد الأشخاص التابعين لهذا النظام والقوانين التي ينص عليه، كما أن نظام التقاعد المدني يعمل على تنظيم مصلحة معاشات التقاعد، وضعت المؤسسة العامة للتقاعد عدد من الشروط التي تتعلق بنظام التقاعد الجديد:

يتم دفع المكافأة النقدية وفقًا لنظام التقاعد المدني، وذلك حال عدم بلوغ الموعد النهائي للحصول على المعاش. يجب أن يكون المتقدم قد قضى نحو 20 عامًا من الخدمة العامة حتى يتم قبول التقاعد. في حال فصل الموظف في غصون 15 عام ، يحق له الحصول على المعاش كاملاً بشرط أن لا يكون هذا الفصل تأديبيا. يشترط موافقة الجهة المختصة على التقاعد المدني.

معايير حساب التقاعد المدني الجديد