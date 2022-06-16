وقف تمديد الزيارة العائلية بالسعودية وحقيقته وأسباب رفض تأشيرة الزيارة العائلية

وقف تمديد الزيارة العائلية بالسعودية، هو أكثر ما يتداوله المواطنون والمقيمون داخل المملكة العربية السعودية، في توقيت حرج للغاية، خاصة مع اقتراب موسم حج 1443، حيث انتشرت العديد من الأخبار خلال اليومين الماضيين، بشأن ايقاف تمديد الزيارة العائلية داخل السعودية 1443، والتي انتشرت كأحد آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022، وباعتبارها قرارًا حديثًا من جانب الجوازات السعودية، فبدأ الجميع يتحدث بشأن آخر قرارات الجوازات السعودية اليوم للزيارة العائلية، فهل هذا الخبر حقيقيًا؟ وهل توقف تجديد الزيارة العائلية بالفعل، كلها تساؤلات يطرحها الكثيرون، عن حقيقة الأمر ويرغبون في معرفة آخر قرارات الجوازات السعودية اليوم للزيارة العائلية لليمنيين تحديدًا، وكذلك متى يتم ايقاف الزيارات العائلية، وهل تم بالفعل إيقاف تمديد الزيارة العائلية لليمنيين، إذا ما كان الخبر صحيحًا بالفعل، وما الأسباب التي قد تجعل الجوازات تقوم بإيقاف الزيارة العائلية في السعودية، أو توقف تأشيرة الزيارة العائلية بشكل مفاجئ.

الزيارة العائلية للسعودية 2022

تبلغ فترة الزيارة العائلية للسعودية وفقا للجوازات، مدة تتراوح من يومين وحتى عامين، ومع انتشار الشائعات بشأن تمديد الزيارة 9 شهور، أعلنت الجهات الرسمية سواء وزارة الداخلية السعودية، أو الجوازات السعودية أن الأخبار المتداولة بشأن ايقاف تمديد الزيارة العائلية داخل السعودية 1443، بأنه أمرًا غير حقيقيًا، ولا صلة له بأية قرارات حديثة اتخذتها الجوازات أو وزارة الداخلية السعودية، وليس هناك أية أخبار بهذا الشأن، مع طمأنة المستفيدين من خدمات التأشيرات، أن كل شيء يسير كما هو دون أية قرارات مختلفة بشأنه. ومن أبرز وأهم الخدمات المقدمة من جانب الجوازات السعودية؛ توضيح شروط تجديد هوية مقيم، وكذلك تقديم طلب تجنيس السعودية، إلى جانب الاستعلام صلاحية التأشيرة قبل الغرامة، وهنا يجب العلم بأن الزيارة العائلية للسعودية مفتوحة كما هي، وفقًا لخطة الشروط التي وضعتها الجوازات السعودية.

متى يتم ايقاف الزيارات العائلية

هناك عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى ايقاف تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية، من هذه الأسباب:

أولا في حالة لم يكن الأقارب من الدرجة الأولى، لمقدم طلب الاستقدام.

ثانيًا إذا ما قام مقدم الطلب، بملء البيانات بمعلومات خاطئة أو غير سليمة.

ثالثًا يجب أن يكون مقدم طلب التأشيرة، مستوفيا للشروط المعلن عنها.

شروط استخراج تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية 2022