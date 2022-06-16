نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حقيقة” إيقاف تمديد الزيارة العائلية 1443 المملكة العربية السعودية تفاصيل وشروط التمديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية السعودية انتشرت الكثير من الأنباء حول هذا الأمر خاصة مع اقتراب موسم الحج، ويتساءل المواطنين في صحة هذه الأنباء، وهل قامت المملكة بالفعل بإيقاف التمديد ام انها مجرد شائعات، وقد قامت وزارة الداخلية في المملكة بالإجابة عن هذا الاستفسار عبر بيان رسمي لها كما أنها أوضحت عدد من الشروط، والخطوات التي من الضروري مراعاتها عند التمديد، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع المقال.

إيقاف تمديد الزيارة العائلية

قامت الداخلية السعودية بتوضيح حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية، وذلك من خلال بيان رسمي، وقالت الوزارة إن هذه الأنباء غير صحيحة، ولم يتم إيقاف التمديد، واضافة أن الخدمة موجود ولكن بشروط، وهي كالتالي:

طريقة تمديد الزيارة العائلية في منصة أبشر #السعودية #مغتربين pic.twitter.com/H1NnJjf1g9 — مغتربون في السعودية (@mghtrbeen) طريقة تمديد الزيارة العائلية في منصة أبشر #السعودية #مغتربين pic.twitter.com/H1NnJjf1g9 — مغتربون في السعودية (@mghtrbeen) October 23, 2021

أن يتم التمديد قبل أن تنتهي صلاحية التأشيرة بأسبوع او اقل، ولا يتعدى انتهائها ٣ أيام مع تضمين تاريخ انتهائها.

وجود صاحب التأشيرة داخل أراضي المملكة.

القيام بسداد الرسوم المقدرة التأشيرة.

يجب أن يكون الجواز ساري غير منتهي.

من الضروري خلو الشخص الزائر من أي مخالفات بدون دفع قيمتها.

التمديد يكون عن طريق حساب المدة الأصلية التي تم إصدار التأشيرة بها ٢٧٠ يوم ألا يزيد عن هذه المدة كحد أقصى من بعد التمديد.

يجب عندك تعدي مدة التمديد فترة التأمين الصحي.

التأشيرات المسموح لها بالدخول

تم الإعلان عن التأشيرات المسموح لها بالدخول، ولمعرفة التفاصيل تابع:

التأشيرات المسموح لها بالدخول هي التأشيرات النشطة أو السارية التي ما زالت فعالة.

التأشيرات التي تبقى على انتهائها سوى أيام، وذلك بشرط التمديد قبل موعد الانتهاء ب ٧ أيام.

يتم إتاحة التمديد بعد ٦ شهور فقط من تصريح التمديد، وتعطيهم المملكة أسبوعين مهلة للمغادرة، ولكن بشرط أن يكون مجموع

التأشيرة الكلي لا يزيد عن ١٨٠ يوم، وان تكون المدة المتبقية على صلاحيتها أسبوع.

أوراق قبول طلب تمديد الزيارة

يجب توافر عدد من الأوراق قبول التمديد، يتم وضعها في ملف بصيغة Pdf وهي كالتالي:

صورة من الجوازات.

صورة من التأشيرات.

نسخة من الإقامة.

تعرفنا في المقال علي إجابة التساؤلات حول الزيارة العائلية ووضحنا ما صرحت بيه الحكومة السعودية حول شروط التمديد.