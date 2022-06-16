للسعودي 60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل أو ضامن بأقساط ميسرة 60 شهر بدون فوائد

بأقساط شهرية ميسرة لمدة خمس سنوات يمكن من خلالها الحصول على قرض آهل السعودي بالمملكة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية حيث وفر البنك هذا التمويل للمواطن السعودي لكي يستطيع توفير مطالبه وأحتياجته في الفترة الحالية داخل السعودية كذلك طبقًا لتعليمات الرؤية المستقبلية في المملكة ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من البنك حيث يتم توفير منتج آهل لجميع العملاء السابق لهم الحصول على تمويل شخصي إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو الزواج أو الترميم وغيرها من التمويلات الميسرة لخدمة المواطنين السعوديين في المملكة عن طريق البنك ويتم الآن التقديم الإلكتروني للحصول على قرض منتج آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة لجميع السعوديين حتى 60 شهر كذلك بدون رسوم إدارية إضافية بأتفاق مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على قرض منتج آهل في السعودية

منتج آهل في المملكة العربية السعودية متاح الآن لجميع العملاء السعوديين فقط تحت ضوابط وشروط ميسرة لهم من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومنها توفير دخل لا يتعدى 12,500 ريال سعودي كذلك لابد من توفير السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب منتج آهل السعودي بالمملكة وغيرها من المتطلبات الأساسية التي يجب توفيرها لضمان الحصول على القرض وإليكم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كالتالي بكل التفاصيل:

منتج آهل السعودي بالمملكة يحتاج توفير الدخل المناسب الذي يجب أن لا يتعدى عن 12,500 ريال سعودي طبقًا لتعليمات بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

يحتاج قرض آهل السعودي إحضار موافقة الكفيل الغارم قبل التقديم الإلكتروني على القرض ولكن غير مطلوب من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة توفير موافقة الكفيل.

كذلك منتج آهل يطلب توفير العمر المناسب للتقديم الذي ربما يصل إلى 70 عام كحد أقصى بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

شرط أساسي الحصول المسبق على قرض الأسرة أو قرض الزواج أو قرض الترميم وغيرها من القروض التمويلية الإجتماعية المتاحة بالبنك قبل التقديم على قرض آهل الميسر للسعوديين.

كافة مميزات برنامج قرض منتج آهل في السعودية