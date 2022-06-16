تقديم وظائف وزارة البيئة على 150 وظيفية للمواطنين شروط ورابط التقديم

قامت وزارة البيئة بالإعلان عن توفر 150 وظيفية لنظام التقاعد، وسنوضح طريقة تقديم وظائف وزارة البيئة 1443 للمواطنين في مختلف التخصصات وبشكل رسمي، بالأخص في المجالات القانونية والإدارية والفنية والتقنية والهندسية والمالية، سيكون شغلها على مستوى أو مختلف جميع مناطق المملكة العربية السعودية، على أن يكون الالتحاق وشغل كل وظيفية بناء على الشروط التي تم وضعها لاختيار أنسب المتقدمين لشغل كل وظيفة، على أن يكون التسجيل من خلال الموقع الرسمي لبوابة التوظيف التي نشرت الوزارة رابطها الإلكتروني.

شروط تقديم وظائف وزارة البيئة على 150 وظيفة متنوعة

وضعت وزارة البيئة عدد من الشروط لمن يرغب في التقديم على الوظائف المشار لها بعالية بعدد 150 وظيفة بنظام التعاقد الرسمي، وهي مخصصة للمواطنين فقط والشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي

أن يكون المتقدم متمتع باللياقة الصحية

أن يكون المتقدم متمتع بصفات حسن السير والسلوك

ألا يكون المتقدم بطلب التوظف من المفصولين من الخدمة بالدولة.

أن يكون صاحب الطلب قد اجتاز اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس ويجب إرفاق درجة الاختبار.

يجب أن يتم توفير اختبار اللغة الانجليزية من نوعية التويفل أو اليتس أو استيب ويجب إرفاق الدرجة التي تم الحصول عليها في الاختبار.

يجب ألا يكون على المتقدم حكم بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب معادلة الشهادة الجامعية للمؤهل الذي تم الحصول علية من خارج المملكة من خلال خدمات وزارة التعليم السعودية.

أوضحت وزارة البيئة في الإعلان أنه سوف تقوم بمطابقة الشهادات وبيانات الخريجين المتقدمين على وظائفها الشاغرة، عند إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين، وعند اختلاف البيانات عن تلك التي قام الخريج أو المتقدم بتسجيلها في رابط بوابة التوظيف، وفي تلك الحالة سيتم استبعاد المرشح من يثبت عدم صحة بياناته، على أن يكون الترشيح النهائي لأسماء المقبولين سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة

مواعيد التقديم على وظائف وزارة البيئة من الأحد 20 ذي القعدة وحتى يوم 29 ذي القعدة عبر رابط توظيف وزارة البيئة والذي منه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حلول الوظائف والتخصصات المطلوبة.