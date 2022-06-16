نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة اعتماد للخدمات المالية في المملكة السعودية ورقم الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة اعتماد للخدمات المالية في المملكة السعودية ورقم الدعم الفني؛ تعمل مَنصة اعتِماد على تقديم العديد من الخدمات للجهات الحكومية والخاصة وأيضاً للأفراد المستقلين فهي منصة خدمات مالية إلكترونية تهدف إلى إنشاء شراكة بين كل أطراف البيئة الاقتصادية وذلك لتحقيق خطط التنمية في المملكة السعودية ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات التقديم في مَنصة اعتِماد وزارة المالية في المملكة السعودية وذلك عبر موقع ثقفني.

يمكن التسجيل في منصة اعتماد عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة اعتماد الرسمية. الضغط على انشاء حساب جديد. قم بتدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وغيرها. قراءة البيانات جيداً والتأكد من صحتها. الضغط على تسجيل. سيتم إرسال رسالة بكود التفعيل لتأكيد التسجيل. قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة. طباعة استمارة التفويض ثم تقديمها للغرفة التجارية للتصديق عليها. ثم تقديم نموذج من التفويض لمَنصة اعتَماد.

رقم الدعم الفني منصة اعتماد للخدمات المالية

قامت وزارة المالية بالإعلان عن رقم الدعم الخاص بمنصة اعتماد للخَدمات المَالية وهو 19990 حتى يتمكن المواطنين الوصول إلى الدعم الفني لمنصة اعتماد بسهولة والاستفسار عن ما يريدون و تقديم أي شكوى تواجههم أثناء التسجيل في المنصة كما أن المنصة تستقبل المقترحات التي تساعد على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

كيفية الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

قامت وزارة المالية بتوفير مَنصة اعتِماد لتسهيل كافة الأمور على العاملين والمستثمرين حيث توفر العديد من الخدمات مثلا الاستعلام عن المستحقات المالية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة اعتماد. النقر على تسجيل دخول بالاسم وكلمة المرور. ثم النقر على اعتماد أفراد. اختيار الاستعلام عن الراتب. تدوين البيانات المطلوبة. تحديد الشهر المراد الاستعلام عن راتبه. الضغط على استعلام ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستحقات المالية.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال التسجيل في منصة اعتماد للخدمات المَالية في المملكة السعودية، كما وضحنا لكم رقم الدعم الفني لمنصة اعتماد وكذلك كيفية الاستعلام عن الراتب.