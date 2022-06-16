انت الان تتابع خبر شروط موسم الحج 2022 .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية زاد البحث عن تفاصيل شروط موسم الحج 2022، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

شروط موسم الحج لهذا العام 2022: