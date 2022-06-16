انت الان تتابع خبر شروط موسم الحج 2022 .. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية زاد البحث عن تفاصيل شروط موسم الحج 2022، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
شروط موسم الحج لهذا العام 2022:
- وتكون من شروط موسم الحج، بألا يزيد عمر الراغب في أداء الفريضة عن 65 عام.
- وألا يكون الراغب في الحج مصاب بأحد الأمراض المزمنة.
- ألا يزيد عدد الحجاج عن مليون حاج سواء من الداخل أو من الخارج، وفق مجموعة من الحصص والنسب أعلنتها السعودية للدول.
- يكون الحاج استوفى جميع جرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية.
- كما يقدم جميع القادمين إلى السعودية من الخارج لأداء الحج نتيجة فحص pcr سلبي، وتكون قبل المغادرة إلى الطائرة المتجهة إلى المملكة بثلاثة أيام.
- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
- لن يسمح للمصريين الذين أدوا فريضة الحج من قبل بأن يتقدموا لحج هذا العام.
- العدد المسموح به للمصريين 20 ألف حاج.