التقديم على دورة تأهيل الضباط الجامعيين 52 كلية الملك فهد الأمنية

السبت القادم سوف يتم فتح التقديم على دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 في كلية الملك فهد الأمنية، هكذا أعلنت الإدارة المركزية للقبول في وزارة الداخلية السعودية، والتي أعلنت عن شروط ومواعيد القبول والتسجيل أمام حملة شهادة البكالوريوس الجامعية من التخصصات التي تم تحديدها، على حسب الوظائف المطلوب شغلنها في الكلية، حتى تتمكن من العمل بعد التخرج واجتياز الدورة التدريبية في أحد القطاعات الأمنية التي بها فرص وظيفية شاغرة على حسب الاحتياجات، حيث يتجاوز عدد التخصصات المطلوبة 150 تخصص، سيكون أمام الخريجين فرصة للتقديم عليها.

موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

سيكون موعد فتح تقديم كلية الملك فهد الأمنية على دورة الضباط الجامعيين رقم 52 لعام 1443، بداية من يوم السبت القادم الموافق 18 يونيو 2022، الموافق 19/ 11/ 1443، ويستمر التقديم حتى يوم 24 من شهر ذي القعدة ، علما بان رابط التقديم على دورة الضباط سيكون من خلال منصة أبشر التوظيف وسيتن فتح الرابط في الساعة العاشرة من صباح بوم السبت.

شروط تقديم دورة الضباط الجامعيين 52

وضعت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية شروط التقديم على دورة الضباط الجامعيين رقم 52 وهي:

لا يكون

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أسل ومنشأ، وقد تم استثناء من ولد مع أبوية أثناء الخدمة خارج المملكة.

بموجب بطاقة الهوية الوطنية لا يجب أن يزيد سن المتقدم عن 27 عام في جميع التخصصات، فيما عدا الأطباء فالسن لا يزيد عن 30 عام.

أن يكون لائق طبياً

أن يكون سليم من الأمراض المعدية والعاهات العقلية أو الجسمية.

أن يتناسب الطول مع الوزن.

لن يتم قبول أي كشوفات طبية سوى التي تصدر من اللجنة الطبية المعنية.

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المناسب في التخصص المطلوب

ألا يقل التقديم عن جديد

يشترط معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم في حالات كان الجامعة المصدرة لها غير سعودية.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة

ألا يكون محكوم علية بحكم شرعي أو في جرائم الإخلال بالشرف.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية

اجتياز كافة اختبارات القبول

أن يكون غير متزوج من أجنبية.

لا يكون قد تعين في وظيفية حكومية تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

يجب أن يكون الحصول على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي.

لا يكون قد مضى على سنة التخرج أكثر من عام دراسي.

منصة أبشر رابط التقديم على دورة الضباط الجامعيين رقم 52

سيظهر رابط التقديم على دورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهج الأمنية رقم 52، عبر منصة أبشر التوظيف، وهو الموقع الخاص باستقبال الطلبات الخاصة بالمتقدمين على شغل الوظائف العسكرية.