شروط نظام التقاعد المدني الجديد في السعودية 1443 والفترات المستثناة

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عمر شويل - جدة حدّدت الحكومة السعودية شروط نظام التقاعد المدني الجديد 1443، بعد اجتماع وزاري يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022م، إذ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزعلى تعديل هذا نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إجراء تعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التَّقاعد المَدني والعسكري.

شروط نظام التقاعد المدني الجديد في السعودية 1443

وجاءت شروط نظام التقاعد الجديد في السعودية 1443هـ، التي يخضع لها كثير من المواطنين والمواطنات على النحو التالي:

إذا تُوفّي الموظف أو أصيب بعجز أو بلغ سن التقاعد يحق له الحصول على معاش التقاعد بالكامل.

ولا بُد من أن يستمر المتقدم 20 سنة في الخدمة العامة لقبول طلب التقاعد.

لا بُد من موافقة الجهة المعنية على التّقاعد المدني.

صرف مكافأة مالية بناءً على نظام التقاعد في حال عدم بلوغ المدة الخاصة بالحصول على المعاش.

إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب غير الفصل التأديبي، يستحق معاشًا على فترة خدمته.

شروط نظام التقاعد المبكر في السعودية 1443

أما بالنسبة لشروط وضوابط نظام التّقاعد المُبكّر في المملكة العربية السعودية، فقد حددتها الحكومة على النحو الآتي:

أن يكون قبل 5 سنوات من سن التقاعد النظامي.

يتم الموظف 20 سنة في الخدمة.

يكون سببه عجز المواطن عن الاستمرار في أداء العمل.

الفترات التي تستثنى من التقاعد 1443

وأوضحت مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية، أنه يتم إلغاء احتساب المدة عند التقاعد المبكر في الفترات الآتية:

كُسُور الشّهر من الأعوام التي قضاها العامل في الخدمة المدنية.

الإجازة الاستثنائية أو غيرها من الإجازات دون راتب، عدا إجازات المرض أو الدراسة.

المدة التي قضاها الموظف في عمله أو مرتبته مخالفًا بذلك أحكام النظام.

فترة كف اليد في حال صدر قرار بحرمان العامل من معاشه.

أثناء غياب الموظف دون إجازة رسمية.

معايير حساب التقاعد المدني الجديد 1443

ويُحتسب التقاعد المدني وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط ، التي تأتي على النحو الآتي:

كلما زادت فترة الخدمة المدنية ازداد المعاش التقاعدي والعكس بالعكس.

ترتفع قيمة معاش التقاعد عند زيادة آخر معاش تقاضاه الموظف، والعكس بالعكس.

تختلف قيمة معاش التقاعد المدني باختلاف سبب التقاعد المبكر.

حالات الحرمان من راتب التقاعد في السعودية 1443

وبالنسبة لحالات الحرمان من راتب التقاعد في السعودية 1443، فهي تأتي على النحو التالي: