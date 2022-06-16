نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان لتقسيط السيارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل إمكان التي تعتبر من أشهر جهات التمويل والقروض في المملكة العربية السعودية، وقد وفرت حلولها إلى عدد كبير من السكان في السعودية وخصوصًا العاملين لدى القطاعات المعتمدة مثل التمويل الميسر من إمكان للمقيمين وتوفر أيضًا عدد من حلولها التمويلية إلى الجهات الغير معتمدة، ويمكن تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي بسهولة ومرونة بعد أن شاركت الشركة في التحول الرقمي ووفرت خيارات ذكية متعددة، وبعد التعرف على شروط قرض إمكان الراجحي يتم تسجيل الدخول.

شروط تمويل إمكان

وضعت الشركة عدد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك للتسهيل على المتعاملين وأكدت على أن إجراءات وكذلك شروط تمويل إمكان متوافقة مع الكثير ولكن ينبغي في بادئ الأمر التعرف على المنتج المرغوب بالاشتراك به ومعرفة أهم المميزات مثل شروط الحصول على التمويل التأجيري من إمكان.

متطلبات طلب تمويل إمكان الراجحي التأجيري

من أجل الاشتراك في تمويل إمكان التأجيري للحصول على سيارة أحلامك لا بد من معرفة ما هي أهم المتطلبات والتي تتمثل في التالي:

خطاب التعريف بالراتب في السعودية.

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم ونسخة من رخصة القيادة سارية المدة.

ضرورة تقديم كشف الحساب البنكي وعرض لأسعار المركبات التي يرغب العميل في شرائها.

حاسبة التمويل التأجيري من إمكان

لمن يرغب في معرفة قيمة القسط الشهري وقيمة التمويل التي يتم الحصول عليها يمكن استخدام الحاسبة عن طريق التالي:

الدخول إلى موقع إمكان الراجحي.

النقر على المنتجات ثم اختيار التمويل التأجيري.

يتم إدخال المعلومات المطلوبة ثم اختيار احسب.

مميزات التمويل التأجيري من إمكان

هناك العديد من المميزات التي يحصل العميل عليها عند الاشتراك في التمويل التأجيري، ومن بينها:

يستطيع العميل تقسيط السيارة والحصول على التمويل بقيمة تبلغ مليون ريال سعودي.

العرض التمويلي متوفر لجميع الجنسيات في السعودية.

السداد لفترة تصل إلى 60 شهر تبدأ بعد استلام التمويل.

يمكن الاشتراك بدون تحويل الراتب إلى الشركة.

وأعلنت الشركة أنها توفر العديد من خدمات ما بعد البيع من بينها نقل ملكية المركبة، وإمكانية سداد الدفعات الشهرية بشكل مبكر دون الانتظار للوصول إلى نهاية مدة السداد، ويستطيع أيضًا العميل إضافة سائق أو إجراء تفويض قيادة سواء الداخلي أو الخارجي.