نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير للجوالات 2022 الكاش والتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض جرير للجوالات 2022 تقدم بشكل أسبوعي بحيث تلبي رغبات وتطلعات العملاء، فقد اعتادت مكتبة جرير على تقديم العديد من الخدمات منها عروض جرير للجوالات اليوم وأيضًا عروض تقسيط الجوالات الذكية بمختلف أنواعها، وتشمل العروض خصومات وعروض جرير هواوي وأيضًا عروض جرير للجوالات ايفون والتي يمكن شرائها كاش أو الاشتراك في تقسيط مكتبة جرير جوال ذكي.

عروض جرير للجوالات 2022

هناك مجموعة من العروض الخاصة التي تطبق على أنواع مختلفة من الجوالات الذكية الجديدة التي تنتجها الشركات العالمية وتقدمها إلى الجمهور على مستوى العالم، وقد اعتادت المكتبة على عرض كافة الجوالات الجديدة والأكثر شهرة وتميزًا، وتشتمل عروض جرير للجوالات 2022 على التالي:

عروض جرير للجوالات 2022 سامسونج

يمكن الحصول على خصومات مميزة على جوالات سامسونج ومن أكثر أنواع الجوالات شيوعًا وشهرة في الوقت الراهن هو جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 المميز بمساحة التخزين 256 جيجا بايت، سعره داخل العرض يصل إلى 6499 ريال سعودي.

كما أن الخصومات سارية على جهاز سامسونج جالكسي زد فليب 3 المميز، سعره في العروض الأسبوعية في مكتبة جرير يصل إلى 3399 ريال سعودي شامل للضريبة المضافة، ومتوفر منها أحدث الألوان منها اللون الأسود واللون الأخضر أيضًا، وهذا الجهاز من الأجهزة الداعمة للجيل الخامس.

كما أن هناك أجهزة أخرى بمساحة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، منها جهاز سامسونج جالكسي اس 22 الترا بألوان متعددة وسعره في العروض الجديدة 5299 ريال سعودي شاملة للضريبة، ويمكن الحصول على الجهاز باللون الأخضر.

عروض تقسيط الجوالات من جرير

ويمكن الحصول على مختلف أنواع الجوالات المتاحة في جرير بنظام التقسيط وذلك عن طريق تعبئة الاستمارة لدى شركة كوارا للتمويل، ويمكن معرفة المزيد عن شروط تقسيط جرير أو المميزات من خلال التالي: