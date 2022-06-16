نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحسب دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 للمستحقين في السعودية في المقال التالي
يعد حساب دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 المقدم من قبل الحكومة السعودية إلى المواطنين من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يسعى كل المستحقين إلى معرفة قيمة راتب الضمان الاجتماعي والذي يتم صرفه بشكل شهري للمستفيدين، وذلك بعد أن قامت الحكومة السعودية بتعديل الشروط والمعايير التي يتم من خلالها قبول المواطنين المتقدمين وذلك من أجل توصيل الدعم إلى مستحقيه فقط وتحقيق الهدف من ذلك البرنامج الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى الاهتمام بالمواطن وخاصة من محدودي الدخل.
الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444
وتم تصميم برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال أسس ومعايير تحقق مبدأ العادلة، وذلك من خلال منح الدعم إلى الأسر والأفراد الأشد حاجة له، سواء للأسر محدودة الدخل أو الأيتام أو الأرامل والمطلقات، وغيرهم من الفئات التي تم تحديدها من قبل الحكومة لاستحقاق الدعم، ونجحت المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الماضية في تحقيق نجاح كبير من خلال العديد من برامج الدعم التي تم إطلاقها مثل الضمان المطور وحساب المواطن وغيرها من البرامج الأخرى التي شهدت قبول كبير من المواطنين وظهرت نتائجها على أرض الواقع، وهو ما يحسب إلى الحكومة السعودية بشكل كبير.
طريقة حساب قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد
وبعد أن قام عدد كبير من المواطنين بالتقديم من أجل الاستفادة من الدعم خلال الفترة الماضية، قام المسؤولين عن البرنامج بمراجعة كافة الطلبات التي تم تقديمها ومقارنتها مع الشروط والمعايير التي تم وضعها، وتم اختيار الأشد حاجة وإعداد قوائم الضمان الاجتماعي حتى يتم صرف الدعم لهم، ويمكن للمواطن بعد قبوله في استحقاق الدعم أن يحسب قيمة الدعم التي سوف يحصل عليها، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الضمان الاجتماعي
- تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- الضغط على “حاسبة الضمان الاجتماعي”.
- قم بإدخال عدد الأفراد التابعين بدون حساب رب الأسرة والذين تم تسجيلهم أثناء التقديم.
- أضغط على “المستحق”.
- سوف تظهر قيمة الدعم على الفور.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عبر الجوال
كما تم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال الجوال، وذلك لكي يتمكن الجميع من معرفة كافة التفاصيل حتى لو لم يتوفر لديهم خدمة الإنترنت، وذلك من خلال الرقم الخاص بالتضامن 8001222777 أو خدمة العملاء عبر رقم 0112915588 أو عبر الخط الساخن الموحد ورقمه 19911.
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