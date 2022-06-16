للسعوديين.. الاستعلام عن سبب إسقاط الضمان الاجتماعي

زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو الاستعلام عن سبب إسقاط الضمان الاجتماعي حيث يعد الضمان الاجتماعي هو أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية والتي توزع مساعدات مالية شهرية لفئات معينة من المواطنين الذين يجب أن يتلقوا هذه المساعدة من الحكومة السعودية هو الذي فقد الضمان الاجتماعي للمواطنين، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للفئات المستوفية لشروط الوزارة، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن الاستعلام عن سبب إسقاط الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن سبب إسقاط الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن سبب إسقاط الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية :

ادخل الموقع للاستعلام مباشرة عن بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أضف رقم السجل المدني.

ثم أدخل رقم الضمان الخاص بك.

اكتب رمز الصورة الظاهر.

ثم انقر فوق أيقونة العرض وسيظهر السقوط.

كيف أعرف أني مستفيد من الضمان الاجتماعي؟

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي، فاتبع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام المباشر عن بيانات مستفيدي الضمان.

أضف رقم السجل المدني.

سجل رقم الضمان الخاص.

الرجاء إدخال الأرقام الموضحة في الصورة للتحقق من استخدام الإنسان.

انقر فوق أيقونة العرض.

أسباب إسقاط حالات الضمان الاجتماعي

في حالة وفاة المواطن السعودي يفقد حقه في المعاش.

ينتهك حق المواطن في المعاش إذا استقال منه لأسباب خاصة.

إذا وضع المواطن المستفيد خطة إعادة تأهيل ولم يلتزم بها.

لم يقم صاحب الضمان بتحديث البيانات المطلوبة عندما طُلب منه القيام بذلك.

يجب ألا يتقاضى المواطنون أكثر من الحد المسموح به حتى لا يفقدوا الضمان الاجتماعي.

إذا كان المستفيد من الكفالة قادراً على العمل ولا يرغب في التقدم للوظيفة المعلن عنها.

إذا كان المستفيد من الضمان مقيمًا بشكل دائم في أحد مراكز الإيواء.

انتهاء مدة الهجر للمرأة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم استيفائها قبل التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي: