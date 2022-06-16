جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد فتح باب التحويل الخارجي عن طريق رابط عمادة القبول والتسجيل

أعلنت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد فتح باب التحويل الخارجي في مرحلة البكالوريوس لعام ١٤٤٤ هجرياً، وذلك لبرامج الإنتظام وفق الشروط المعتمدة التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لعمادة التسجيل والقبول للجامعة.

مواعيد فتح باب التحويلات الخارجية في جامعة الملك عبدالعزيز

جائت مواعيد فتح باب التحويلات الخارجية مفصلة لتوضح موعد كل خطوة من مراحل التحويل وكانت كالآتي:

استقبال طلبات التحويل الخارجي (عن طريق الموقع http://transfer.kau.edu.sa) في الفترة من ١٤٤٣/١١/ هـ إلى ١٤٤٣/١٢/١ هـ.

استقبال ملاحظات التدقيق، وتعديل المرفقات حتى يوم ١٤٤٣/١٢/٢٢ هـ.

إعلان النتائج النهائية للمحولين يوم ١٤٤٤/١/٢ هـ.

موعد إستلام ومطابقة ملفات المرشحين سوف يعلن عنه في استمارة الترشيح للمرشحين.

الشروط العامة للتحويل إلى جامعة الملك عبد العزيز

أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو الطالبة أم لإبن سعودي. يشترط أن يكون التحويل لنفس التخصص المحول منه الطالب في جامعته السابقة، ويجب اجتياز ما لايقل عن ١٨ ساعة تخصصية في هذا التخصص. دراسة فصلين دراسيين على الأقل (متخصص) بنجاح في الجامعة السابقة، متمثلة في ٣٠ ساعة دراسية على الأقل. يتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات المحولين بناءً على المقاعد الشاغرة في كل تخصص. تقديم مبرر مقبول لطلب التحويل، وإرفاق مايثبت ذلك. أن يكون الطالب منتظماً إنتظاماً كلياً في إحدى الكليات السعودية الحكومية، أو جامعة عالمية معترف بها خارج السعودية من قبل وزارة التعليم. لا يُقبل التحويل من الجامعات الأهلية، أو الجامعات الخاصة، أو التحويل من دبلوم إلى بكالوريوس. أن لا يكون الطالب مفصولاً من جامعته السابقة. ألا يكون قد درس أكثر من نصف المقررات الدراسية في جامعته السابقة. لا يحتسب أي مقرر يقل تقدير الطالب فيه عن C، أو تقدير جيد، أو نسبة ٧٠ بالمائة. يجب إعتماد جميع الوثائق من السفارة السعودية في حالة التحويل من خارج البلاد. التفرغ التام للإنتظام بالدراسة، وإحضار موافقة جهة العمل إذا كان الطالب موظفاً. إذا كان الطالب موظفاً فلا يحق له الجمع بين المكافأة وراتب الوظيفة. يتم إعتماد آخر كشف درجات حصل عليه الطالب من جامعته السابقة فقط. لايقل المعدل التراكمي للطالب عن ٣ من ٥، أو ٢.٥ من ٤، أو ٨٥ بالمائة.

شرط التحويل الخارجي للتخصصات الصحية والعلمية في جامعه الملك عبد العزيز

يشترط لقبول الطلاب والطالبات المحولين إلى التخصصات الصحية والعلمية شرط واحد فقط، ألا وهو أن يجتاز الطالب أو الطالبة السنة التحضيرية خلال المدة المحددة (٣ فصول).