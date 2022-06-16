نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن إعفاء المنشآت الجديدة من متأخرات رسوم رخص العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وهيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، وشركة عمل المستقبل، على أن يكون كامل برنامج دعم العمل الحر لجميع العاملين في نشاط توصيل الطلبات، وهذا عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وأضاف إلى ذلك أن تم التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية والتحضيرية لهذا البرنامج، وبناءا على ذلك ضمان جودة خدمة جميع المواطنين السعوديين المستفيدين.

وأشار إلى ذلك أن الإعلان عن الجهات المعنية، بناءا على مذكرة تفاهم أبرمت في الوقت الماضي، حيث أن الإطلاق عن مبادرة جديدة للدعم لجميع المواطنين السعوديين العاملين داخل خدمة توصيل الطلبات عن طريق التطبيقات، حيث أن الدعم الشهري من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية بنسبة تصل إلى 3 ألف ريال سعودي، وهذا بناءا على كافة الضوابط الجديدة والشروط المطلوبة، بمدة دعم زمنية تكون 24 شهراً من خلال تاريخ الإطلاق الرسمي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت عن إعفاء المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل للعمالة، ولذلك منصة “قوي” قامت بالتأكيد عن تفعيل القرار، وهذا من خلال تحميل المنشآت الماضية، تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي.

بالإضافة إلى ذلك أن غرامات تأخير تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صاحب العمل الجديد سوف يتم إيضاحه من خلال منصة قوي، ولذلك تم التأكد على أن هذا القرار لا يتم التطبيق على جميع العمال بل على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل التاريخ المعلن عنه .

والهدف من قرار الإعفاء، تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها، وهذا دون إلتزامات إضافية غير متوقعة، حيث أن الهدف من هذه المنافسة العدالة مع المنشآت الأخرى، وبناءا على ذلك لم يتم التعرض للالتزامات المالية غير المتوقعة، وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة.

ومن الجدير بالذكر أن الربع الأول للعام الجاري 2022م قد بلغ عدد منشآت القطاع الخاص حوالي 773,175 منشأة، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المشتركين غير السعوديين داخل هذه المنشآت 6.61 مليون عامل وعاملة، ولذلك تم فرض الرسوم السنوية بقيمة تصل إلى 9600 ريال سعودي على العاملين في منشآت القطاع الخاص.

ومن الممكن أن يعادل سداد المنشأة الرسوم الشهرية 800 ريال سعودي، وأكد على أن تجزئة سداد الرسوم المنتظمة في الربع السنوي “3 شهور” أو نصف سنوي ما يوازي “6 أشهر”