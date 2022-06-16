توضيح من وزارة الداخلية السعودية حول إيقاف تمديد الزيارة العائلية.. تفاصيل

*حقيقة إيقاف تجديد الزيارة العائليةحقيقة إيقاف تجديد الزيارة العائلية:

إلى وقتنا الحالي لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن وقف تجديد الزيارة العائلية، كما تدوال بعض مستخدمي تطبيق الفيسبوك، والتجديد مازال مستمر والأمور تمشي بشكلها الطبيعي، ألا أن التجديد لا يتم بصورة مباشرة إنما يجب على الزائر تقديم طلب تمديد الزيارة عبر أبشر، ودفع رسوم التجديد، ومن ثم الخروج من حدود المملكة العربية السعودية ، إلى أي من المنافذ المقربة كالإمارات أو الأردن أو الخيار الأول للكثير من الزائرين والرجوع إلى أراضي المملكة مرة أخرى.

*كيفية تقديم طلب تجديد التأشيرة للزوار:

إن طلب تمديد التأشيرة يتم بصورة إلكترونية عبر منصة أبشر، والتي تعد من أهم وأكبر المنصات الخدمية الرقمية داخل الأراضي السعودية، تقدم خدمات إلى كل مواطني ومقيمي الأراضي الحجازية على الرغم من اختلاف الجنسيات، تسمح للمستخدم بتمديد الزيارة وفق الخطوات التالية:

ـ التوجه إلى منصة أبشر.

ـ انقر على “أبشر خدمات الأفراد”.

ـ سجل الدخول من خلال “رقم الهوية، كلمة المرور”.

ـ أنقر على دخول ومن الصفحة لتي تظهر أمامك ومنها انقر على “خدمات الزائر”

ـ يتم تحميل كافة البيانات التي تتعلق بالجزائر.

ـ من آخر الصفحة فعل تبويب “تمديد تأشيرة زائر”.

ـحدد طريقة الدفع المناسبة لك، أنقر على تمديد الزيارة.

ـ ومن ثم تقديم طلب.

*شروط تقدم طلب تمديد الزيارة العائلية:

ـ قبل أن تتوجه إلى منصة أبشر لتقديم طلب التمديد، عليك التأكد من عدد من البنود حتي تتضمن قبول الطلب وهي:

ـ يجب أن يتم تقديم طلب التمديد قبل 7 أيام ومن المدة المتبقية للتجديد.

ـ يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر مستمر.

ـ دفع كافة الرسوم على أبشر إن وجدت.

ـ تسديد رسوم التمديد على حسب نوع الزيارة.