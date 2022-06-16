نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول أسيج تأمين مركبات acig.com.sa خطوات استرجاع تأمين اسيج مرة آخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول أسيج تأمين مركبات اصبح في اهتمام الكثير خاصة أصحاب السيارات الذين يرغبون دائما في التأمين عليها، وشركة أسيج تأمين مركبات هي أحد أكبر شركات التأمين في السعودية والتي تنال رضا عملائها لأنها توفر لهم كافة الخدمات المتقدمة والعروض التي يحتاجوا إليها، كما أنها تسهل لعملائها الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.

تسجيل دخول أسيج تأمين مركبات

لكل من يرغب من المواطنين في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتسجيل الدخول إلى شركة أسيج تأمين مركبات إلكترونية عليه أن يقوم بالخطوات التالية:

الدخول على موقع اسيج تأمين مركبات ومتابعة الخطوات

تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام حساب الفيس بوك أو إنشاء حساب جديد.

بيانات البيانات الشخصية، ثم يسجل رقم الهواية.

كتابة كلمة مرور خاصة بك.

الضغط على عبارة تسجيل الدخول.

كيفية استرجاع تأمين أسيج مرة أخرى

العديد من الأشخاص قد تنتهي وثيقة التأمين الخاصة بهم ولا يقومون باسترجاعها أو تجديدها، وخلال الخطوات التالية نوضح خطوات استرجاع تأمين اسيج مرة اخرى بالخطوات.

تسجيل الدخول إلى موقع أسيج.

الضغط على تجديد خدمة وثائق المركبات.

ثم الضغط على كلمة التالي.

سوف يظهر لصاحب السيارة الحساب الخاص ويعرض له وثيقة تأمين سيارته.

يتم الضغط على اختيار الوثيقة التي يريد استرجاعها ثم يضغط على إلغاء.

سوف يظهر جميع بيانات الوثيقة التي تريد استرجاع تأمينها مرة أخرى.

قم بإدخال الاسم باللغة الإنجليزية.

خطوات طباعة تأمين أسيج

الكثير من عملاء شركة أسيج يرغبون في معرفة كيفية طباعة وثيقة التأمين بعد التسجيل إلكترونياً وهذه هي أحد الخدمات المتميزة التي تقدمها شركة أسيج، وفيما يلي سوف نعرض الخطوات التي يتم إتباعها لطباعة الوثيقة:

تسجيل الدخول إلى موقع أسيج تأمين مركبات.

الضغط على عبارة تأمين المركبات.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الخاصة بصاحب السيارة.

كما يتم إدخال البريد الإلكتروني في مكانه المخصص.

إدخال رقم الهاتف الخاص.

سوف يظهر رقم تحقق على الشاشة، قم بكتابته.

الضغط على عبارة أقر بموافقتي على قيام المجموعة بالاطلاع على البيانات.

ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

سوف يحصل على رسالة تفيد تحتوي على رابط وثيقة التأمين الخاصة بك.

اضغط على الرابط وقم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على زر طباعة.

قدمنا عبر سطور المقال الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الدخول إلى أسيج، بالإضافة إلى توضيح خطوات استرجاع التأمين مرة أخرى، كما ذكرنا الخطوات الخاصة بطباعة وثيقة التأمين بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب الى شركة أسيج.