نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك الشخصي في أسرع وقت 5000 ريال بدون كفيل من سلفة في المقال التالي
تمويلك الشخصي في أسرع وقت 5000، التمويل السريع الميسر هو أحد أفضل الحلول التمويلية لمن يرغب في الحصول على تمويل شخصي ولهذا توفر منصة سلفة للسعوديين تمويل بقيمة 5 آلاف ريال سعودي بأسهل الإجراءات ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أن الحصول عليه يتم دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو إلى وجود كفيل كما أنه مقدم بهامش ربح ضئيل جداً ومع كل هذه المميزات تعد شركة سلفة في المملكة العربية السعودية من ضمن أفضل الشركات التمويلية الحاصلة على ترخيص من البنك السعودي المركزي وفي هذا المقال سوف نقدم لكم شروط سلفة وطريقة الحصول على التمويل.
تمويلك الشخصي في أسرع وقت من منصة سلفة
يصل الحد الأدنى من قيمة تمويل سلفة إلى ألف ريال سعودي حتي يصل إلى خمسة آلاف ريال كحد أقصى وهو مقدم بهدف توفير المساعدة المالية للمواطنين وهو يتطلب عدد من الشروط التي جاءت كما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثة وعشرون ولا يزيد عن الستون عاماً.
- أن يكون المتقدم موظفاً.
- لا يقل راتبه عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- تم التحاقه بالعمل منذ فترة لا تقل عن ثلاث أشهر لموظفي القطاع الحكومي ولا تقل عن ستة أشهر بالنسبة لموظفي القطاع الخاص.
- لا يوجد عليه تعثرات في قائمة سمة.
- الالتزام بالموعد المحدد لتسديد القسط الشهري ويكون في اليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي.
- فترة السداد لا تزيد عن ستة أشهر.
خطوات التقديم على تمويل سلفة
يمكنك تحميل تطبيق سلفة عبر جوالك لسداد الأقساط في أقل وقت وأسهل الإجراءات ولطلب التمويل قم بعمل الخطوات التالية:
- أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسلفة.
- ثم قم بالضغط على طلب التمويل.
- أدخل رقم الهوية ورقم جوالك المسجل بأبشر والبريد الإلكتروني.
- قم بعمل كلمة مرور لحسابك.
- قم بالموافقة على الشروط والأحكام.
- اضغط على زر استكمال التسجيل واتبع باقي الإجراءات.
وتتيح لك المنصة حرية اختيار قيمة التمويل وتحديد فترة السداد المناسبة مع ضرورة عدم تجاوز الحد الأقصى لكل منهم.
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