رابط تصريح دخول مكة للمقيمين makkahpermit.muqeem.sa والمستندات المطلوبة

طلب تصريح دخول مكة للمقيمين اصبح في اهتمام الكثير بعد أن اقتراب موسم الحج لهذا العام الهجري الحالي 1443ه‍، وزادت رغبة الكثير من الأشخاص في أداء فريضة الحج سوء كانوا المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة للعمل، ولذلك أعلنت مديرية الجوازات في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن استقبالها لطلبات المقيمين للحصول على تصريح من أجل دخول مكة وأداء فريضة الحج ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع على الإنترنت.

طريقة إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين

فيما يلي سوف نعرض عليكم الخطوات التي يجب علي من يرغب في الحصول على تصريح دخول مكة أن يتبعها:

يتم بتسجيل الدخول إلى بوابة تصاريح دخول مكة عبر بوابة على الإنترنت.

يجب على المتقدم كتابة اسمه وكلمة السر.

الضغط على زر ليست برنامج روبوت.

ثم قم بالضغط على أيقونة بيانات مقيم.

ويتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

الضغط على تبويب طلبات التصريح.

ثم الضغط على زر إضافة تصريح.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك، ثم تأكد من صحة كتابتها.

رفع الأوراق والثبوتيات المطلوبة من العامل حتي يحصل على التصريح.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات وإدخال البيانات، يتم الضغط على إرسال الطلب.

بعدها يتم متابعة الطلب المقدم، كما يمكنك الانتظار حتى تحصل على إشعار من المديرية العامة للجوازات فيه الرد على طلبك سوء بالقبول أو الرفض.

#الجوازات:

خطوات إصدار تصريح دخول#العاصمة_المقدسة (للمنشآت)

عبر بوابة مقيم من خلال الرابط التالي:https://t.co/uE9wR1a6J2

⬇️ pic.twitter.com/bWNMmtShox — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) #الجوازات:

خطوات إصدار تصريح دخول#العاصمة_المقدسة (للمنشآت)

عبر بوابة مقيم من خلال الرابط التالي:https://t.co/uE9wR1a6J2

⬇️ pic.twitter.com/bWNMmtShox — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 25, 2022

الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح دخول مكة

يجب على المتقدم أن يوفر الأوراق المطلوبة ليقوم بتقديمها من أجل الحصول على تصريح لدخول مكة، وتلك الأوراق هي كما يلي:

إذا كان يرغب المتقدم في الدخول إلى مكة كعامل يجب عليه أن يقدم تصريح العمل، ويتم استخراجه من الجهة المختصة.

تقديم هوية الإقامة ويلزم أن تكون سارية المفعول، كما يشترط أن تكون صادرة من مكة.

إذا كان المتقدم يرغب في دخول مكة من أجل أداء فريضة الحج أو العمرة يلزم أن يحصل على تصريح للحج أو العمرة.

وبعد تقديم تلك الأوراق التي ذكرناها مع تسجيل البيانات المطلوبة منك إلكترونية، قد تتمكن من الحصول على الموافقة وتدخل إلى مكة سوء للعمل أو أداء الحج أو العمرة.

ومن جانبه فإننا قدمنا لكم خلال الموضوع طريقة إصدار تصريح دخول مكة، بالإضافة إلى توضيح الأوراق المطلوبة للحصول على الموافقة.