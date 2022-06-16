تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا كفيل من شركة الأمثل للتمويل لتسديد الاحتياجات المالية التي يبحث عنها العملاء مثل تجديد الأثاث أو شراء منزل أو دفع أقساط المدارس والتعليم وشراء السلع الاستهلاكية وغيرها من الأمور المهمة للعاملين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص داخل المملكة. والشركة خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي منذ عام 2000. وقد وضعت الشركة بصمتها بالسوق المالي السعودي من خلال تقديمها لأفضل المنتجات التمويلية للأفراد والمنشآت بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب ولا كفيل

تقدم شركة الأمثل تمويلات مبتكرة ومنها تمويل التورق بالمزايا الآتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب تحويل راتب.

إجراءات سريعة وسهلة التنفيذ.

مدة السداد تصل حتى 60 شهر .

وجود هامش ربح تنافسي.

مبلغ التمويل 100 ألف ريال بوجود كفيل و50 ألف ريال بدون كفيل.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

للحصول على تمويلات الأمثل المبتكرة اتبع الآتي:

البدء في تعبئة نموذج طلب التمويل.

صورة من الهوية الموطنية .

خطاب تعريف بالراتب للعميل.

كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور.

العنوان الوطني للعميل.

وثيقة لإثبات السكن سواء التمليك أو الإيجار.

قد تطلب الشركة بعض الوثائق الأخرى في عدد من الحالات الاستثنائية.

تمويل سيارة الأمثل

من ضمن أبرز الأمثلة التمويلية التي تقدمها شركة الأمثل للتمويل هي منتج التمويل التأجيلي المنتهي بالتمليك على مختلف أنواع السيارات وفقًا لآلية شهرية مدروسة بعناية بالمزايا الآتية:

تمويل 100 ألف ريال للسيارة.

التمويل حتى 60 شهر

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي .

إجراءات ميسرة وسريعة التنفيذ.

المستندات المطلوبة لتمويل السيارة الأمثل

تعبئة نموذج التمويل على موقع الشركة.

صورة من الهوية الوطنية للعميل.

رخصة قيادة سارية المفعول.

خطاب تعريفي بالراتب .

كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور يحتوي على راتب العميل والبدلات.

العنوان الوطني

وثيقة إثبات السكن سواء الإيجار أو التمليك.

إجراءات ميسرة وسريعة التنفيذ.

قد تطلب الشركة بعض الوثائق الأخرى في عدد من الحالات الاستثنائية.

كيفية التواصل مع شركة الأمثل للتمويل

وفرت شركة الأمثل للتمويل الطرق الآتية للتواصل معها :