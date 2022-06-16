نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز “خطوة بخطوة” استعلم عن التأشيرة برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة في الوقت الحالي خاصة مع اقتراب موسم الحج، وأيضًا يهتم كل من يرغب في السفر سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين معرفة تفاصيل التأشيرة، ومن الجدير بالذكر أن المملكة تقدم هذه الخدمة إلكترونيًا، ويشترك معها وزارة الخارجية حتي يستطيع الجميع من المتقدمين الاستعلام بكل سهولة، ولمعرفة كافة التفاصيل، وطريقة الاستعلام تابع المقال.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

قامت وزارة الخارجية بالمملكة بتوفير خطوات الاستعلام الإلكتروني عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بخطوات بسيطة للغاية حتي تسهل جميع الإجراءات على القادمين إليها من الحجاج هذا العام سواء كانوا من المواطنين أو القادمين من بلاد أخري، ولمعرفة الخطوات تابع التالي:

في البداية يتم الذهاب الي منصة التأشيرات.

ثم الضغط على استعلام عن التأشيرة.

سوف يطلب منك ادخال رقم الطلب، وأيضًا إدخال رقم الجواز.

ستجد أمامك رقم للتحقق قم بإدخاله بدقة في المكان المناسب.

في النهاية اضغط على زر الاستعلام، وسوف تجد أمامك جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

تأشيرة السعودية برقم الهوية أبشر

وفرت منصة أبشر طريقة بسيطة جدا للاستعلام عن التأشيرة إلكترونيًا، ومعرفة كافة المعلومات التي ترغب في الحصول عليها برقم الهوية فقط من خلال اتباع التالي:

في البداية يجب عليك الذهاب الي رابط منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على زر أبشر أفراد.

في هذه الخطوة قم بإضافة جميع البيانات المطلوبة منك من خلال الموقع.

قم بكتابة اسم المستعلم، وكلمة السر.

قم بإدراج رمز التحقق.

الآن قم بإضافة رقم الهوية.

في النهاية اضغط على أيقونة الاستعلام، وسوف تظهر أمامك جميع المعلومات.

طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

وفرت السعودية طريقة استعلام إلكترونية لمعرفة صلاحية التأشيرة عبر الذهاب الي منصة مقيم حيث أن المنصة توفر عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة للمقيمين كما أنها تمكنهم من التجديد، ولمعرفة الخطوات تابع التالي: