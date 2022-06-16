الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وكيفية حساب رسوم المرافقين في السعودية

من أهم الخدمات التي قامت وزارة الداخلية السعودية بإتاحتها للمقيمين الوافدين على أرضها هي الاستعلام عن الرسوم الخاصة بالمرافقين للمقيمين في المملكة وذلك بشكل الكتروني برقم الإقامة بخطوات بسيطة، وذلك تيسيرًا لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم، ولذلك يتساءل الكثير منهم عن كيفية الاستعلام بشكل تفصيلي، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

قامت الحكومة السعودية بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمقيمين على ارضها، وذلك لإجراء المعاملات والإجراءات المطلوبة بشكل سهل وبدون بذل مجهود، وخدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين من أهم هذه الخدمات التي قدمتها، وخطوات الاستعلام كالتالي:

يتم الدخول الى الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية، وهو الذي يتم من خلالها معرفة الرسوم.

يتم اختيار زر المقيمين بعد ذلك.

اختر بعد ذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة الكترونيًا.

سوف يظهر مجموعة من الخدمات المتاحة من قبل الوزارة.

اختر كلمة المزيد حتى يظهر

ويتم الدخول بعد ذلك إلى خدمات الوافدين.

وبعد ذلك يمكن إدخال رقم الإقامة الخاص ثم اختيار الاستعلام عن رسوم الإقامة للوافدين بكل سهولة.

رسوم المرافقين للوافدين

قامت المملكة السعودية بفرض رسوم على إقامة المرافقين للوافدين على أراضيها، وذلك منذ عدة سنوات قليلة، وكانت في البداية تفرض مبلغ بسيط وهو 100 ريال فقط يتم سدادها بشكل شهري، ولكن تم تغير هذا النظام وخاصتًا بعد رؤية السعودية 2030، وأصبح هناك زيادة سنوية على قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين، وهذه الزيادة 100 ريال تضاف على قيمة الرسوم ويتم دفعه كل شهر، فإذا كان المواطن يدفع رسوم 100 ريال كل شهر فعند حلول السنة الجديدة تزيد الرسوم لتصل إلى 200 ريال تدفع بشكل شهري، وهكذا.

كيفية حساب رسوم المرافقين في السعودية

يمكن من خلال رابط حاسبة رسوم المرافقين التي اتاحتها بوابة مقيم الإلكترونية من القيام بمعرفة قيمة الرسوم المقررة على المرافق بكل سهولة، ويتم ذلك من خلال اتباع الآتي: