إستخراج بطاقة صراف الراجحي عبر الهاتف بالخطوات تجديدها أنواع بطاقات الراجحي. يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما تمدد فروع بنك الراجحي لتصبح منتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية كما تتخطى حدود المملكة أيضاً. ويأتي السبب وراء ضم مصرف الراجحي للعديد من العملاء هو تقديمه للعديد من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة والتي تهدف لتقديم المساعدة للعملاء. حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه فيوجد التمويل بمختلف أنواعه وكذلك القروض. كما يقدم بنك الراجحي الكثير من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكالها الكثيرة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أنواع بطاقات الراجحي وطريقة إستخراجه وكذلك خطوات تجديدها من خلال الهاتف. كما يمكنك التعرف أيضاً على تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وطريقة استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة.

إستخراج بطاقة صراف الراجحي عبر الهاتف

يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه هو تقديمه للعديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة.حيث يتمكن العميل بعد قيامه بفتح حساب داخل مصرف الراجحي من إستخراج هذه البطاقات. وذلك من أجل تسهيل عمليات الدفع والشراء وكذلك العديد من العمليات التسويقية للعميل. كما يتمكن عميل مصرف الراجحي من إستخراج هذه البطاقة من خلال الهاتف. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لإستخراج ها عبر الهاتف كما يلي:

بعد أن يقوم عميل مصرف الراجحي بفتح حساب خاص به داخل المصرف يجب بعدها الذهاب إلى أحد أجهزة الصراف الآلي ثم تحديد خيار طباعة بطاقة صراف الراجحي ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة وكذلك رقم الهاتف سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الذي تم إدخاله تحتوي على رمز التأكيد يجب كتابة هذا الرمز أيضاً ثم تأكيد بصمة العميل وبعدها يقم الجهاز بإخراج البطاقة الخاصة بالعميل.

خطوات تجديد البطاقة

أولاً يجب القيام بالإتصال على الهاتف الخاص بالبنك 920003344 ثم إدخال كلمة السر وبعدها الدخول على خدمة الحسابات الجارية عبر الضغط على الرقم ١ ثم النقر على 0 للتحدث مع خدمة العملاء إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكذلك إدخال رقم بطاقة صراف الراجحي المنتهية الصلاحية وسوف يتم تجديد البطاقة.

أنواع بطاقات الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكالها الكثيرة. ويمكننا عرض أهم هذه البطاقات كما يلي: