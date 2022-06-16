شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين واهم الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة

شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين قد وفرت المملكة الجهد والوقت الذي كان يبذله المقيم في تجديد الرخصة وكثير من المقيمين في المملكة يبحثون عن تجديد رخصة القيادة، وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتحديثها وإضافة بعض البنود سواء كانت لتجديد الرخصة أو استخراج رخصة سير، ومن ذلك المنطلق قامت وزارة الداخلية السعودية بتسهيل الأمر على الأشخاص من خلال طرح المزيد من الخدمات والتي من بينها إمكانية تجديد رخصة القيادة والحصول عليها، وقامت السعودية بمنح 60 يوم عقب انتهاء تاريخ الرخصة كفترة سماح للتجديد فإذا لم يتم التجديد سيتم توقيع الغرامة المالية، كما أنها منحت فترة 3 سنوات ليتم فيها تسديد الغرامة ورسوم تجديد الرخصة، فإذا تم تجاوزها سيتم إسقاط رخصة القيادة تجديد رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة للمقيمين

قد يغفل البعض من قائدي السيارات في المملكة العربية السعودية، عن موعد تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم، لذلك فقد وضعت عقوبات وغرامات نتيجة لعدم تجديد رخصة القيادة في موعدها وهناك غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة، وهي غرامة تقوم إدارة المرور بتقريرها على من يتأخر أويغفل عن موعد تجديد رخصة القيادة وهناك شروط واجب توافرها لتجديد رخصة القيادة للمقيمين منها:

يجب ملأ النموذج التابع لتجديد الرخصة. القيام بعمل فحص طبي لتجديد الرخصة. التقدم بهوية المقيم والإقامة. يجب سداد جميع المخالفات المرورية السابقة. يشترط أن تكون رخصة القيادة التي انتهت صلاحيتها موجودة. تحضير صورتين صغيرتين ذات خلفية بيضاء. سداد جميع الرسوم المقررة.

اهم الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة

تحتاج الرخصة أوراق ومستندات لتجديدها ولابد من عملية التجديد حيث أن السير برخصة منتهية الصلاحية يعرض صاحبها للمسائلة القانونية وفرض الغرامات، وأن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوماً لسداد الرسوم أو مخالفة التأخير، واهم هذه الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة ما يلي: