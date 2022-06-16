شروط منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية و شروط الحصول على الجنسية السعودية  

شروط منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية يستعلم الكثير عن كيفية الحصول على الجنسية السعودية، و كثير من الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية ويقيموا فيها لفتره من الوقت ولهم أعمالهم في المملكة ويرغبون في تجنيسهم أي حصولهم على الجنسية السعودية، وذلك من اجل الامتيازات المتوفرة للمواطنين السعوديين، وكذلك تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات ليتم بحثها، حيث تشكل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة، وتمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها.

شروط منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية

تحصل المرأة الأجنبية والتي هي زوجة المواطن السعودي على الجنسية السعودية عن طريق وزارة الداخلية السعودية فإنه يجب عليها جمع عدد معين من النقاط، وهذه النقاط هي التي يعتمد عليها نظام التجنيس الجديد في المملكة العربية السعودية، وتحصل على 13 نقطة إذا حصلت على الدكتوراه في الهندسة أو في الطب تمنح عشر نقاط إذا حصلت على درجة الدكتوراه في أي تخصص أو في أي مجال، لها 5 نقاط إذا امتلكت درجة البكالوريوس أو الليسانس لها 10 نقاط إذا كانت الإقامة في المملكة العربية السعودية أكثر من 10 سنوات يتم منح الشخص نقاط معينة إذا كان يوجد له أي أقارب سعوديين ويكون ذلك بحسب صلة القرابة بينهم.

إحضار إثبات شرعي بانها ترملت من زوجها السعودي. عدم زواج المتقدمة بعد وفاة زوجها. إعلان المتقدمة عن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضي أو حاكم. لابد من إقامة المتقدمة في المملكة. يجب تقديم الزوجة إقرار بعدم الحكم عليها في أي جريمة أخلاقية أو جنائية. أن تكون انجبت من زوجها السعودي الذي توفى أو زوج آخر ولدا مقارب لسن الرشد أو بلغه. يجب ألا يكون هناك أي قيود أو ملاحظات تمت تسجيلها عليها لدى الجهات المختصة.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية لجميع الأبناء السعوديين أو الوافدين الذين تمت ولادتهم بالمملكة لآباء حاملين الجنسية السعودية أو لأمهات سعوديات الجنسية أو لأبوين يحملان الجنسية السعودية، وتوجد عدة شروط للحصول على الجنسية السعودية يجب توافرها وهى: