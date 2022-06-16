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عمر شويل - جدة رابط حملة الراجحي للحج 1443 وآلية التسجيل، بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية البحث بكثرة عن رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وذلك مع اقتراب بدء موسم الحج الحالي 1443، فماهي إلا أيام قليلة وتبدأ مناسك الحج ووصول كافة الحجيج إلى المشاعر المقدسة من كل حدب وصوب من أجل أداء فريضة الحج، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتقوم مؤسسة الراجحي من خلال برنامج حملة الراجحي للحج بتنظيم رحلات حج مجانية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من غير القادرين، حيث يتم أخذ عدد من المتقدمين من أجل أداء مناسك الحج.

حملة الراجحي للحج

وكانت مؤسسة الراجحي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر قد أعلنت عن بدء رحلات الحج المجانية لغير القادرين من السعوديين وغير السعوديين من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أكدت حملة الراجحي أن التسجيل مجاني وبودون أي مقابل، كما تم التنويه على أنه سيتم غلق النظام بشكل آلي فور اكتمال العدد المحدد.

متابعينا الكرام

يسعدنا استقبال طلبات الحج من خلال الرابط الحصري لموسم حج 1443هـ، وفق الشروط والآلية المرفقة،

علما بأن المقاعد محدودة والتسجيل مجاني -بلا مقابل مالي-

وسيغلق النظام آليا بعد اكتمال العدد https://t.co/uoVBS0MsAA

*الدخول من جهاز حاسوبي ونسأل الله أن ييسر للجميع pic.twitter.com/BBXcD3MsHZ — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسعدنا استقبال طلبات الحج من خلال الرابط الحصري لموسم حج 1443هـ، وفق الشروط والآلية المرفقة،

علما بأن المقاعد محدودة والتسجيل مجاني -بلا مقابل مالي-

وسيغلق النظام آليا بعد اكتمال العدد https://t.co/uoVBS0MsAA

*الدخول من جهاز حاسوبي



ونسأل الله أن ييسر للجميع pic.twitter.com/BBXcD3MsHZ — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 15, 2022

رابط حملة الراجحي للحج

ومن أجل القيام بالتسجيل في حملة الراجحي للحج فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى رابط حملة الجارحي للحج من خلال زيارة alrajhihaj.com ومن ثم القيام بالتسجيل وفقاً لما يتم طلبه منكم من الموقع.

آلية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

وبحسب الحساب الرسمي لحملة الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإنه قد تم توضيح آلية التسجيل في حملة الحج التابعة لمؤسسة الراجحي من خلال موقع مؤسسة الراجحي، حيث يمكنكم التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية: