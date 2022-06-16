كيفية التسجيل في منصة باب رزق للحصول على تمويل شخصي وبفترة سداد على 60 شهر

تزداد عمليات البحث حول منصة باب رزق وكيفية الحصول على التمويل الشخصي، تقدم منصة باب رزق تمويلات متنوعة لكافة الأشخاص المواطنين في المملكة وبشروط ميسرة وعلى فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهرا، وسوف نوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل وكيفية التقديم على التمويل،حيث تقوم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة داخل المملكة بتقديم التمويلات والقروض إلى المواطنين بهدف تقديم الدعم المالي والمساعدة في تسديد القروض وإقامة مشروعاتهم الخاصة أو يرغبون في قروض وتمويلات ميسرة أو شراء سيارة أو مسكن خاص بهم ويتم ذلك تحت إشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتعتبر منصة باب رزق واحدة من المنصات الإلكترونية التي تقوم بتقديم التمويلات الميسرة إلى المواطنين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تفتح باب رزق للكثير من الشباب السعودي من الجنسين وتهدف منصة باب رزق إلى القضاء على البطالة وتقديم الدعم إلى المواطنين بالإضافة إلى أنها تتيح موقع خاص للبحث عن الوظائف المتاحة للشباب السعودي، وتعمل الشركة على تقديم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تفتح باب رزق للكثير من الشباب من الجنسين والهدف هو القضاء على البطالة.

شروط الحصول على التمويل من منصة باب رزق:

يجب على المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 20 عاماً حتى 60 عاماً ولا يتعدى ذلك.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية مع مجلس إدارة الشركة.

من الضروري دراسة جدوى إذا كان التمويل لإقامة مشروع.

ومن أهم الشروط أنه في حالة أن الدعم المخصص بهدف إقامة مشروعات مقامة على أعلى مستوى فيجب أن يكون المشروع مقام في نفس مدينة سكن المواطن الراغب في التمويل.

كيفية التسجيل في منصة باب رزق للحصول على التمويل: