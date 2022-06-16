بدون كفيل وكذلك بدون دفعة أولى استفيد من عرض عبد اللطيف جميل سيارات هيونداي وتويوتا لتحصل عليها بعض التمويل التأجيري وذلك من خلال شبكة الفروع المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية. خاصة وأن سيارات هيونداي اليابانية تتميز بتوافر قطع غيارها وثباتها على الطريق.

بدون كفيل تقسيط تويوتا كورولا 2022 من عبداللطيف جميل أقل من 1500 ريال سعودي

السيارات المتوافرة في هذا العرض المستمر حتى نفاد الكمية هي كالتالي: أكسنت 2022 1.4 سمارت بدفعات شهرية 1141ريال سعودي، وفترة سداد 60 شهر، أو هيونداي أكسنت 2022 سمارت بلس دفعات شهرية 1130 ريال سعودي بفترة سداد د60 شهر، أو سيارة إلنترا 2022 سمارت بدفعات شهرية 1487ريال سعودي فترة سداد ستين شهر، أو سيارات سوناتا 2022 سوناتا بدفعات شهرية 1890 ريال سعودي بفترة سداد 60 شهر، ويوجد أيضًا سوناتا 2022 سمارت بدفعات شهرية 1986 ريال سعودي نفس فترة سداد ستين شهر، ويوجد أيضًا كريتا 2022 سمارت بدفعات شهرية 1558 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر، أو يمكنك تقسيط كريتا 2022 سمارت بلس بدفعات شهرية 1477 ريال سعودي، وفترة سداد 60 شهر.

الشروط والأحكام لتقسيط سيارات هيونداي من عبد اللطيف جميل

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات هيونداي في السعودية. الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة المعروفة في المملكة. تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد. يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في أي وقت دون إعلان مسبق بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري. بدون كفيل عند تطابق الشروط. إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة. الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

بدون كفيل تقسيط تويوتا كورولا من عبداللطيف جميل أقل من 1500 ريال سعودي

يصل سعر السيارة كورولا 79300 ريال سعودي وسنة الصنع 2022. تويوتا كورولا 2022 تعمل بالوقود. ومدة التقسيط ستين شهر. والقسط المتوافر 1550 ريال سعودي. والدفعة الأولى صفر. وأقصى قسط أخير 31720 ريال سعودي. ونسبة المئوية على التمويل 18%.