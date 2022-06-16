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عمر شويل - جدة خفض نسبة اشتراك ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وخطوات التحقق من الأهلية. تأمين ساند يعتبر من أهم صور الدعم الذي يتم تقديمها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من قبل الحكومة. حيث تقوم الحكومة السعودية بتقديم العديد من الخدمات والمساعدات للأسر المحتاجة وكذلك للمواطنين المحتاجين. كما تقدم أيضاً مختلف صور الدعم لمساعدة المواطن سواء كان هذا الدعم مادي أو معنوي. كما يتم تقديم خدمة ساند للمتعطل عن العمل أو من تم فصله عن العمل بدون سبب أو خطأ. ونظراً لأهمية هذا الدعم فقد قامت التأمينات الاجتماعية بإصدار قرار جديد بشأن الاشتراك في الدعم وهو ما سنقوم بتوضيحه اليوم. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط دعم ساند الجديد 1443 وحالات وقف الدعم وقيمة مبلغ الدعم وأرقام التواصل.

خفض نسبة اشتراك ساند

فلقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بإصدار قرار جديد بخصوص نسبة الاشتراك في مختلف الأنظمة الاجتماعية. كما إنه نظراً لأهمية دعم ساند واعتباره واحداً من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين. فقد قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بتخصيص الحديث عنه كما قامت بالتركيز على النسبة الخاصة به. كما قامت المؤسسة بتوضيح إنه سوف يتم تقليل النسب الخاصة بالاشتراك بدعم ساند فقد أصبحت نسبة الاشتراك به بعد هذا القرار 1.5٪ من أجر الموظف. ومن الجدير بالذكر أن النسبة قبل هذا القرار كانت 2٪ من مجموع الأجر الذي يحصل عليه الموظف المشترك. كما تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهدة من أجل وصول مختلف الدعم لأكبر عدد ممكن من المحتاجين. ولذلك فقد قامت بتوصيل الدعم إلى حوالي 288 ألف مستفيد محتاج في الفترة الأخيرة.

خطوات التحقق من الأهلية

كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الخطوات المطلوبة للكشف عن التحقق من أهلية استحقاق دعم ساند. ويمكننا عرض هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ثم الدخول على خيار خدمات المشتركين وبعد ذلك الدخول على خيار التحقق من الأهلية ثم القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك الرمز المرئي ثم الضغط على خيار التحقق.

أرقام التواصل مع برنامج ساند

كما قام برنامج دعم ساند بتوفير طرق للتواصل معه وذلك لكي يتمكن المستفيد من البرنامج التواصل معه بكل سهولة ويسر وبدون الحاجة إلى الخروج من المنزل. ويمكننا عرض طرق التواصل مع البرنامج في حالة وجود شكوى أو استفسار كما يلي: