الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية لمستحقي الضمان المطور بالسعودية

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية لمستحقي دعم الضمان المطور بالمملكة العربية السعودية وفق شروط الاستحقاق، وقد أعلنت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني تويتر عن خطوات تحديث بيانات المستفيدين لحساباتهم من خلال اتباع الدليل الإرشادي الموضح، كما أعادت أيضًا وزارة الموارد البشرية تذكير المواطنين المستفيدين من صرف معاش الضمان بالنظام القديم بتمديد فترة التقديم والتسجيل بالضمان المطور حتى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط الاستعلام عن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 2022

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب الاستعلام عن الضمان. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بمستحقات دعم الضمان المطور.

تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آخر اخبار الضمان الاجتماعي

إضافة لما سبق وبعد تعدد الشكاوى من عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي القعدة 1443 لبعض المستحقين أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة العديد من الحالات الخاصة بتحديث بياناتها من نظام الضمان القديم إلى الضمان المطور مما تسبب في تأخير نزول الدفعات المستحقة، فعلى المواطنين المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي الانتظار ومراجعة نزول دفعات الاستحقاق عبر رابط الاستعلام عن راتب الضمان المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/.

أبرز شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: