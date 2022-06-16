نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية لمستحقي الضمان المطور بالسعودية في المقال التالي
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية لمستحقي دعم الضمان المطور بالمملكة العربية السعودية وفق شروط الاستحقاق، وقد أعلنت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني تويتر عن خطوات تحديث بيانات المستفيدين لحساباتهم من خلال اتباع الدليل الإرشادي الموضح، كما أعادت أيضًا وزارة الموارد البشرية تذكير المواطنين المستفيدين من صرف معاش الضمان بالنظام القديم بتمديد فترة التقديم والتسجيل بالضمان المطور حتى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.
رابط الاستعلام عن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 2022
في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية.
- يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب الاستعلام عن الضمان.
- في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بمستحقات دعم الضمان المطور.
تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آخر اخبار الضمان الاجتماعي
إضافة لما سبق وبعد تعدد الشكاوى من عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي القعدة 1443 لبعض المستحقين أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة العديد من الحالات الخاصة بتحديث بياناتها من نظام الضمان القديم إلى الضمان المطور مما تسبب في تأخير نزول الدفعات المستحقة، فعلى المواطنين المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي الانتظار ومراجعة نزول دفعات الاستحقاق عبر رابط الاستعلام عن راتب الضمان المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/.
أبرز شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.
- كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.
- أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.
- في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أب.
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