عاجل // هُنا موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة 1443 لشهر يوليو هل ستكون قبل العيد

لا زال العديد من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور ولهذا تتصاعد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد الصرف وطريقة التسجيل في النظام الجديد، ومن الجدير بالذكر أن الضمان المطور يأتي كخطوة جديدة في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تسعى من خلالها الحكومة إلى النهوض بكافة قطاعات المملكة لجعلها في مصاف الدول الصناعية الكبرى وجاءت المبادرات الاجتماعية ومنها الضمان كإحدى أهم الخطوات التي تؤدي إلى هذا الهدف وذلك من خلال تحسين المستوى الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر فقراً ومساعدتهم على تحسين نمط حياتهم اليومية، وفي هذا الصدد سنذكر لكم من خلال الفقرات التالية كامل التفاصيل عن الضمان المطور.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها انتهت من دراسة الطلبات المقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وأنه سيتم صرف الدفعة الجديدة من المعاش بداية من شهر يونيو الجاري على أن يتم إيداع الدفعات التالية مع بداية كل شهر في البنوك الوطنية ولهذا نوهت على المستحقين للدعم بضرورة التأكد من سريان بطاقاتهم البنكية حتى يستطيعوا الحصول على المعاش الشهري المقرر لهم، ومن الجدير بالذكر أن نظام الضمان المذكور يتضمن برامج تأهيل للمستحقين وتوفير فرص عمل لهم تساعدهم على تحسين مستواهم المادي والاجتماعي، وأعلنت أنه قد تم تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور حتى يتمكن المتخلفين من التسجيل فيه قبل إيقاف العمل بالنظام القديم وأكدت أنه لن يتم التحويل تلقائياً من النظام القديم إلي النظام المطور وأنه يجب التسجيل يدوياً في المنصة الخاصة به.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنكم التسجيل الأن في الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على زر تسجيل جديد.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك في الخانات المخصصة لها.

كتابة كلمة المرور ثم قم بالضغط على زر الموافقة على الأحكام.

انقر على زر التسجيل.

بعد ذلك ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول تتضمن رمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق في المكان المخصص له ثم اضغط على زر توثيق.

قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك ليتم تحويل المعاش عليه.

وفي النهاية قم بالضغط على زر حفظ البيانات.

بخصوص البحث عن موعد الضمان الاجتماعي المطور فقد أصدر الملك سليمان عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين مرسوم ملكي يتضمن منح المستفيدين من الضمان الاجتماعي معونة مالية كبيرة، حيث تم تخصيص قيمة 2.5 مليار ريال سعودي سوف يتم صرفها لهؤلاء التابعين لنظام الضمان الاجتماعي في السعودية، وأي جديد عن الضمان الاجتماعي المطور سنقوم بإعلامكم به.