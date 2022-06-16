نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون فائدة.. شروط وطريقة التسجيل في برنامج تساهيل الراجحي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية تسيهلات عدة لعملائه عن طريق خدماته المختلفة التي يراعى أن تتناسب مع كل منهم، وأحد أهم تلك الخدمات هو برنامج تساهيل للتقسيط بمصرف الراجحي حيث أكدت إدارة المصرف على أن ذلك البرنامج يسعى إلى توفير راحة في التسوق على أن تتميز بمرونة السداد بالإضافة إلى عدم تقاضي أي فوائد، عن طريق توفير حلول تمويلية للعملاء؛ رغبة في تلبية احتياجات عملاء المصرف باختلافها دون تمييز سواء كانت تلك الاحتياجات لشراء الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية أو تجهيز المنزل بأثاث جديد، بل تمتد تلك الخدمة إلى تحقيق الرفاهية للعميل عن طريق إمكانية الاستفادة منها لقضاء إجازة عائلية، وكذلك تغطية قيمة المشتريات المستحقة، وعلى الرغم من كل تلك التهسيلات إلا أن لذلك يتم بشروط مرنة وميسرة في التقسيط بشكل ثابت كل شهر، دون دفع رسوم عن طريق أحد شركاء مصرف الراجحي.

مزايا برنامج تساهيل مصرف الراجحي

أعلن المصرف عن المزايا التي يتمتع بها برنامج تساهيل مصرف الراجحي لتقسيط المشتريات، حيث يوفر البرنامج عددا من المزايا التي من شأنها أن تجعل تسوق العملاء مريح دون أي القلق يذكر بسبب التفكير في عملية السداد لقيمة المشتريات الخاصة بالتسوق، وتتعدد تلك المزايا كالتالي:

يقدم المصرف المرونة في سداد الأقساط، حيث تصل عد أشهر السداد للأقساط إلى 12 شهر، كما يتم التقسيط على أقساط ثابتة والتي تبدأ من 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا.

لا يطلب المصرف من العملاء استيفاء أية رسوم مقابل عملية التقسيط عند الشراء من أحد شركاء المصرف المشتركين في برنامج تساهيل مصرف الراجحي للتقسيط.

لا يفرض البرنامج فوائد مقابل التقسيط أي أنه نسبة الفائدة (0%).

يمتاز بأنه يسهل الحصول على خدمة التقسيط بداخله، فلا يتطلب من العميل إجراءات منها سهولة تحويل معاملته إلى البرنامج عن طريق الاتصال على الرقم 920003344 وطلب التحويل، ولا يشترط أن يتم التحويل وقت معين قبل إصدار كشف الحساب الشهري.

وذكر المصرف أنه يتم حساب النقاط على عمليات الشراء والدفع التي يتم إجرائها عن طريق بطاقة الإئتمان الخاصة بالعميل.

كما يمكن للعميل أن يستفيد من برنامج تساهيل بأربعة خطط تقسيط نشطة لكل بطاقة ائتمان لديه بحد أقصى.

شروط برنامج تساهيل مصرف الراجحي

هناك عدة شروط يجب توافرها وضعها مصرف الراجحي للاستفادة من برنامج برنامج تساهيل لتقسيط أي عملية شراء للعملاء والتي تشمل أنه يجب تحويل العميل لأي معاملة إلى التقسيط، وذلك بالطريقة التي يحددها المصرف فقد تكون عن طريق الهاتف المصرفي شريطة أن يفعل ذلك قبل أن تصبح مستحقة، حتى يتم إضافتها إلى قائمة المستحقات، فلا يتم تحويل العملية إلى التقسيط بمجرد وضعها وإضافتها في القائمة، كما يخفض مبلغ الائتمان بمقدار المبلغ الإجمالي لقيمة الأقساط المستحقة في حساب البطاقة الخاصة بالعميل، ويشمل برنامج العملاء الذين لديهم بطاقات المرابحة والتي تتعدد كالتالي: انفينت، وبلاتينيوم، سيجنتشر، أما عن البطاقات الأخرى فلا يشملها البرنامج ومنها سفر بلس، وتسوق، وغيرها.

كما يمكن إضافة القسط الشهري إلى الأقساط المستحقة في البطاقة، يطب الالتزام بسداد القسط الشهري لأنها في حالة عدم السداد في التاريخ المحدد، تتحول إلى عملية بطاقة مرابحة عادية ويضاف القسط الشهري إلى الأقساط المستحقة القائمة على البطاقة ويتم احتساب ربح المرابحة 1% للشهر، ويمكن تحويل عمليات الشراء إلى التقسيط إذا بلغ مبلغ التقسيط (100 ألف ريال)، في أي وقت حتى بعد أن تصبح مستحقة، ويشار إلى أن الحد الأدنى لطلب التقسيط لا يقل عن ألف ريال سعودي من خلال شركاء المصرف في برنامج تساهيل للتقسيط، ولا تخضع عمليات السحب النقدي لخطط التقسيط، ويحق للمصرف تعليق برنامج تساهيل للتقسيط أو إلغاؤه دون وقوع مسؤولية على المصرف.

طريقة التسجيل في برنامج تساهيل مصرف الراجحي

على العميل تجهيز المستندات المطلوبة وهي صورة البطاقة الشخصية، وإذا كان المتقدم مقيم غير سعودي يحضر صورة عن جواز السفر إذا كان غير سعودي، و كشف بيانات براتب مقدم الطلب، وكشف حساب بنكي لمعاملاته آخر ثلاثة أشهر، ثم يقدم إلى موقع تساهيل على الإنترنت من هنا، ويكتب بيانات النموذج لمقدم الطلب.