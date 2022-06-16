نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفعيل” رابط التسجيل في بوابة العمل الحر freelanc.sa | شرح طريقة التسجيل في بوابة العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح رابط التسجيل في بوابة العمل الحر من أهم موضوعات البحث الآن، من قبل الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل، بعد أن أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن خطوات التسجيل لإصدار وثيقة العمل الحر من خلال بوابة العمل الحر لمهنة توصيل الطلبات للمنازل، وهي من أكثر القطاعات نمواً وبها فرص عمل كبيرة للشباب، من أجل الحصول على دعم شهري، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم ألية التسجيل الإلكتروني وأهم مزايا التسجيل وكافة التفاصيل.

في ظل بحث الدول على توفير فرص عمل للشباب بها، يأتي إطلاق هذه المنصة بهدف أن تكون وسيط بين أصحاب الأعمال والشباب الباحث عن فرصة عمل، تساعده على تحمل تكاليف الحياة الصعبة، وتعمل المملكة منذ فترة كبيرة عن توفير العديد من الفرص للشباب، سواء في قطاع الحكومة أو في القطاع الخاص الذي يعد هو قاطرة التشغيل، وتتوافر به الفرص الكبيرة للتشغيل وفيما يلي خطوات التسجيل.

يقدم #صندوق_تنمية_الموارد_البشرية #هدف دعمه الشهري للعاملين في نشاط توصيل الطلبات عن طريق التطبيقات الذكية بعد مطابقة شروط التسجيل في برنامج دعم #العمل_الحر (توصيل الطلبات) pic.twitter.com/8reatP5eL2 — هدف (@HRDFKSA) يقدم #صندوق_تنمية_الموارد_البشرية #هدف دعمه الشهري للعاملين في نشاط توصيل الطلبات عن طريق التطبيقات الذكية بعد مطابقة شروط التسجيل في برنامج دعم #العمل_الحر (توصيل الطلبات) pic.twitter.com/8reatP5eL2 — هدف (@HRDFKSA) June 16, 2022

رابط التسجيل في بوابة العمل الحر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التعاون بينهم وإطلاق برنامج دعم العمل الحر، للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيق الهواتف الذكية، بعد التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التدريبية للبرنامج، لضمان جودة خدمة المستفيدين.

رابط التسجيل في بوابة العمل الحر

الدخول على موقع بوابة العمل الحر freelance.sa. إنشاء حساب جديد من خلال رقم الجوال. التوثيق من خلال أبشر. بناء طلب الوثيقة. الحصول على وثيقة العمل الحر.

ما هي مميزات بوابة ووثيقة العمل الحر؟

سهولة إصدار وثيقة العمل الحر. فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط. التسويق لحاملي الوثيقة. حلول دفع رقمية لحامل وثيقة العمل الحر. تقديم تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة العمل الحر.

شروط الحصول على دعم العمل الحر

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون السن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. لا يكون المتقدم للحصول على دعم العمل الحر متقاعد. لا يكون طالباً منتظماً أو يكون لديه عمل خاص به. أن لا يكون متواجد على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص. أن يمتلك المتقدم وثيقة عمل حر سارية المفعول بمسمى مهنة “مندوب توصيل طلبات”.

أهداف إطلاق بوابة العمل الحر

توفير منصة إلكترونية للشباب الباحث عن العمل لتسجيل رغبتهم في التدريب والحصول على عمل.

ضمان الحصول على التأهيل المناسب للمتقدم وتأهيله على الوجه الأمثل ليكون جاهز للعمل الحر.

توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة بينهم من خلال إيجاد فرصة عمل في القطاعات التي بها نمو.