رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 والشروط المطلوبة ورقم الراجحي

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443ه‍، التي أصبحت مسار تساؤل الكثيرون من داخل الأراضي السعودية الراغبين في التسجيل في الحج هذا العام، حيث تعد حملة الراجحي للحج من أهم الحملات التي يتم التسجيل من خلالها في الحج الحر بالسعودية، حيث أعلنت علي موقعها الإلكتروني تويتر، انه سوف يتم فتح الرابط الالكتروني لعملية التقديم وذلك من يوم الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢م بداية من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مدينة مكة المكرمة وسوف يتم اغلاق باب التقديم وذلك عند الوصول الي الرقم المطلوب، ولكن تم تأجيل هذا الموعد مجددا على أن يتم الإعلان عنه لاحقا، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج من خلال الرابط الرسمي.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443ه‍

قامت حملة الراجحي للحج بتوفير رابط إلكتروني يتم من خلاله قيام الاشخاص الراغبين في التسجيل والتقديم للحج بشرط ان يكونوا مستوفين الشروط ليتم التسجيل من خلال هذا الرابط الرسمي عن طريق الضغط على رابط الراجحي للحج لسهولة التسجيل والتواصل.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

وفرت حملة الراجحي للحج رقما موحد للتسجيل في حملات الحج المجاني ليتم الاستفسار عن معلومات عن الحملة او التسجيل فيها من خلال هذا الرقم الجوال 920027768 كما يمكنكم التواصل والمتابعة عليه لكل مايخص هذه الحملة بجانب البريد الإلكتروني ايضا [email protected]، لتسهيل وتيسر الأمور لتأدية الركن الخامس من اركان الاسلام حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي

يمكنكم التسجيل في البوابة الالكترونية لحملة الراجحي من خلال الضغط علي هذا الرابط [email protected] ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

نقوم بكتابة رقم الهواية الخاصة بالمتقدم.

تسجيل رقم الهاتف الخاص بك.

النقر علي تسجيل الدخول.

يتم اختيار حملة الراجحي للحج .

. يقوم المتقدم بتحديد المنطقة التابع لها.

القيام بتسجيل وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق صورة شخصية ٤×٦ خلفية بيضاء وصورة البطاقة العائلية بجانب طلب الالتحاق بالحج.

يجب الضغط علي موافق بعد اتباع كافة الشروط والأحكام.

النقر علي إرسال.

يتم بعدها مرحلة فحص الطلب ثم القبول.

شروط التسجيل في حملة الراجحي ١٤٤٣ه‍ للحج المجاني