رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 jobs.sa اعرف التخصصات وشروط وموعد التقديم

ننشر لكم عبر موقعكم المفضل ثقفني رابط تقديم كلية الملك فهد للجامعيين 1444، فقد تم فتح باب القبول والتسجيل للجامعيين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل ضباط كلية الملك فهد الأمنية 1444، وقد وضعت الكلية الشروط والضوابط اللازمة لمن يرغب في التسجيل، لذلك وجب على من يرغب في التسجيل قراءة الشروط جيداً ومعرفة التخصصات المطلوبة وهل تتوافر فيه الشروط من عدمه قبل البدء في التسجيل.

التقديم سوف يكون عبر رابط منصة أبشر توظيف jobs.sa ويشمل التقديم تخصصات عديدة أكثر من 155 تخصص من خريجي العام الدراسي 1441-1442 وعام 1442-1443، للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 للعام الدراسي القادم 1444، وسوف نقدم لكم في السطور القادمة التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية، وكذلك موعد التقديم والشروط المطلوبة عبر رابط أبشر توظيف jobs.sa.

رابط تقديم كلية الملك فهد للجامعيين 1444

الدخول على موقع أبشر توظيف الإلكتروني jobs.sa.

البدء في تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة “تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين”.

أدخال كافة البيانات بشكل صحيح مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة تقديم بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات ولا ينظر للطلبات غير مستوفية الشروط.

شروط كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الضباط للجامعيين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للبلاد.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض معدية أو عاهات جسمية أو عقلية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

لا يزيد السن عن 27 عام لجميع التخصصات عدا التخصصات الطبية لا يقل السن عن 30 عام.

حاصل على المؤهلات النظامية المطلوبة للوظيفة ولا يقل التقدير عن جيد وبالنسبة لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة عليه إحضار معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية واختبارات مركز القياس الوطني.

ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو الخدمة المدنية.

ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام وأن يكون حاصل على الشهادة بانتظام كلي.

التخصصات المطلوبة وموعد التقديم

يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 19\11\1443 الموافق 18\06\2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 24\11\1443 الموافق 23\11\2022 في العاشرة صباحاً.