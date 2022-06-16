التسجيل في بوابة العمل الحر لاصدار وثيقة freelance

بوابة العمل الحر، حيث تعد منصة العمل الحر من المنصات الهامة في المملكة العربية السعودية التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تنظيم وتحفيز العمل الحر داخل المملكة، وهو ما يساهم في توافر فرص عمل للأفراد للسعوديين والسعوديات، التي تمكن كل فرد من إصدار وثيقة العمل الحُر بواسطة إجراءات سريعة وسهلة، والاستفادة من كافة المميزات والخدمات التي توفرها المنصة، وقد وضحت وزارة الموارد البشرية خطوات التسجيل الذي تتم لإصدار وثيقة العمل الحر في بوابة العمل الحر فيما يخص مهنة مندوب توصيل الطلبات، والحصول على دعم نقدي شهري، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في بوابة العمل الحر.

التسجيل في بوابة العمل الحر

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بأن التسجيل في بوابة العمل الحر، يتم وفق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلكترونيا على بوابة العمل الحر: تسجيل دخول.

يتطلب الأمر أن يتم إنشاء حساب عن طريق التسجيل برقم الجوال.

التوثيق التسجيل من خلال خدمات منصة أبشر.

النقر علي أيقونة بناء طلب الوثيقة.

وأخيرا يتم الحصول علي وثيقة العمل الحر.

شروط التقديم في برنامج دعم العمل الحر

يتم التقديم في برنامج العمل الحر وفق بعض الاشتراطات التي تم تحديدها من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للبرنامج من مواطني المملكة.

ألا يقل العمر عن 18 ولا يزيد عن 60 عامًا خلال التسجيل في البرنامج.

يشترط ألا يكون المتقدم متقاعدًا.

ألا يكون المتقدم أحد الطلاب المنتظمين أو لديه عمل شخصي (سجل تجاري).

يتوجب ألا يكون كل متقدم على رأس العمل بأي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

ألا يكون الشخص من المستفيدين الحاليين من أي من برامج الدعم المتوفرة من برنامج هدف الخاص بدعم وتوظيف الأشخاص على رأس العمل.

ما هي مميزات وثيقة العمر الحر؟

في حالة إصدار وثيقة العمل الحر للعاملين في مجال توصيل الطلبات، فإن الشخص يتمتع بعدد من المميزات التي من أهمها ما يلي: