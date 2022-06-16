تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 دورة تأهيل الضباط الشروط والتخصصات عبر jobs.sa

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عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 عبر رابط أبشر توظيف jobs.sa، فقد أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التسجيل للجامعيين الحاصلين على درجة “البكالوريوس” للتسجيل في دورة تأهيل الضباط للعام الدراسي القادم 1444، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل قراءة الشروط جيداً ومعرفة التخصصات المطلوبة وتجهيز كافة المستندات اللازمة للتسجيل، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط أبشر للتوظيف، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الكلية.

رابط تقديم دورة تأهيل الضباط الجامعيين 1443 وكذلك رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وجدير بالذكر أن من يقع عليه الاختيار مبدئياً سوف تصله رسالة نصية على الجوال الخاص به “SMS” لإبلاغه باختياره وموعد استكمال الإجراءات، لذلك يجب على المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف ووسائل التواصل الرسمية، كما يجب التنبيه على المتقدمين بضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة، ولن ينظر لأي طلبات غير مستوفية للشروط.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أن التقديم على دورة الضباط للجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية سوف تكون بطريقة إلكترونية عبر رابط منصة أبشر للتوظيف وبالطريقة التالية:-

الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف.

تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اختيار “تقديم كلية الملك فهد الأمنية” من بين الخيارات المتاحة.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة مع رفع كافة المستندات اللازمة للتقديم.

بعد التأكد من صحة البيانات ورفع جميع المستندات قم بالنقر على إرسال.

شروط التقديم في دورة الضباط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة لجميع التخصصات و30 سنة للتخصصات الطبية. يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً وغير مصاب بأي أمراض معدية أو عاهات جسدية أو عقلية. حاصل على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة ولا يقل التقدير عن جيد. معادلة الشهادة من وزارة التعليم بالنسبة لمن حصل عليها من خارج المملكة. اجتياز الطالب للفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول واللياقة البدنية وأن يؤدي اختبارات المركز الوطني للقياس. أن يكون غير متزوج من أجنبية. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية. أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

التخصصات المطلوبة

موعد فتح باب التسجيل عبر jobs.sa

يبدأ التقديم يوم السبت في العاشرة صباحاً بتاريخ 19\11\1443 الموافق 18\06\2022. ويستمر حتى يوم الخميس في العاشرة صباحاً بتاريخ 24\11\1443 الموافق 23\06\2022.