نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق العقوبة المقررة عليهم.. السعودية تحذر مواطنيها من حملات الحج الوهمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لازالت حملات الحج الوهمية تمثل صداعا في الرأس لمسؤولي الحج في المملكة العربية السعودية بسبب ما يتعرض له الراغبين في الالتحاق بأفواج الحج والعمرة من أزمات وضياع أموالهم، لذا قال نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، إن المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، أعلن في بيان صدر عنه، عن تحذير جديد لكل من الواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خاصة الأشخاص الذين تقدموا وسجلوا عبر موقع وزارة الحج والعمرة، وتطبيق اعتمرنا، لتقديم رغباتهم الخاصة بأداء مناسك حج هذا العام، من التعامل مع حملات الحج الوهمية أو استجابتهم لها.

تطبيق العقوبات المقررة على مروجي حملات الحج الوهمية

وأكد نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية في تصريحات له، على أن الجهات الأمنية تتابع بشكل مستمر ما يتم نشره من إعلانات هدفها الأول هو الاحتيال على من يرغب في أداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة سابقًا نظامًا بحق القائمين عليها، منوها إلى ضرورة التزام المواطنين والمقيمين من السعوديين بما جاء في آلية التسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة بخصوص تطبيق اعتمرنا والتقديم للحج هذا العام عبر المسار الإلكتروني، باعتبار تلك الطريقة هي الوحيدة التي تتم من خلالها عمليات الترشيح بالقبول لأسماء المتقدمين بشكل آلي، ويمكن عن طريقها أن يتم الاختيار بين شركات الحج النظامية عقب استعراضها.

التقديم وزارة الحج والعمرة وتطبيق اعتمرنا للحج

وتابع حنفي مؤكدا أن تلك التحذيرات السابقة جاءت يأتي حرصا من المملكة العربية السعودية المسؤولين بداخلها على أداء مناسك موسم حج في أثناء العام الحالي 1443/2022 على أن يكون ذلك دون مشاكل للمتقدمين وتحت شعار “ادخلوها بسلام آمنين” ويسودها أجواء آمنة، كما حذر العميد سامى الشويرخ، المتحدث الرسمى للأمن العام السعودى كل المتواجدين داخل المملكة من الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443، من أن يستجيبوا لأي حملات وهمية بعد تقديمهم عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق “اعتمرنا”، وحذر من التعامل معها.

ونوه المتحدث الرسمى للأمن العام السعودى، في بيان نشرته قنوات إخبارية سعودية إلى أن الجهات الأمنية تتابع بشكل دوري ما يتم الإعلان عنه ونشره من مواد هدفها هو الاحتيال على من يرغب في أداء مناسك الحج، محذرا من تطبيق العقوبات النظامية المقررة على من تسول له نفسه ليفعل ذلك تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها.

لذلك على المواطنين عدم التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في الرابط الإلكتروني الخاص بالبوابة، نظرا لأن البوابة الإلكترونية تعد المنفذ الذي يتمكن الجميع من خلاله حجز خدمات شركات والاطلاع على مؤسسات حجاج الداخل المصرحة.