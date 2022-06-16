نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية وحالات الاستثناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في بيان صدر عنها، عن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، حيث أكدت الوزارة على أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم احتسابها بناء على إجمالي آخر أجر تقاضاه العامل في عمله قبل انتهاء فترة أو مدة خدمته المنصوص عليها، وفقًا لخطوات نشرت من قبل الوزارة، على أن يخضع ذلك الاحتساب إلى ضوابط على الجميع الالتزام بها، وذلك ما سنسرده بالتفصيل في “موقع ثقفني” خلال السطور القليلة القادمة..

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

وفقًا لما أعلنته الوزارة فإن قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي تم نشره خلال الأيام القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية، أكد على أنه يتم احتساب مكافأة الخدمة للموظف بناء على إجمالي آخر أجر تقاضاه العامل من مكان عمله، مشيرة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تعرف على أنها مبلغ مادي يتم دفعه من قبل صاحب العمل إلى العامل الموجود ضمن شركته أو مؤسسته، ويتم دفع مكافأة نهاية الخدمة عند نهاية العلاقة التعاقدية بين كلا الطرفين وهما صاحب العمل والعامل، وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنه قد يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، على عدة أمور منها ألا تتضمن مكافأة نهاية الخدمة كافة مبالغ العمولات أو بعضها، كما يمكن أن تكون المكافأة قابلة بطبيعة التعاقد الذي تم للزيادة أو النقص بحسب ما يشار إليه.

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

وأشارت الوزارة إلى أن مدى استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة حيث أكدت على أن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة كاملة في حالة واحدة وهي عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وذلك وفقًا للنظام بغير حالة الاستقالة، أي أنه في حالة استقالة العامل لا يحق له صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، كما نوهت الوزارة إلى أنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد، على أن يتم احتساب أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمس الأولى التي قضاها العامل في كنف صاحب العمل، بالإضافة إلى أجر شهر عن كل سنة من السنوات التي قضاها عقب انتهاء الخمس سنوات الأولى.

احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة في السعودية

وعن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند الاستقالة شرحت الوزارة أنه عند تقديم العامل لاستقالته ينص القرار على أنه يحصل على ثلث المكافأة شريطة أن تكون مدة خدمته لا تقل عن سنتين متتاليتين بالإضافة إلى أنها يجب ألا تزيد على 5 سنوات، أما إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات على أن تكون متتالية فإنه يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في عقد العمل، وإذا زادت مدة خدمة العامل عن 10 سنوات متتالية فأكثر فإنه من حقه أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة كما نص على التعاقد.

حالات الاستثناء في مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

قالت وزارة الموارد البشرية إنه هناك حالات استثنائية بخصوص استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتلك الحالات لها علاقة بتقديم الاستقالة، ففي حالة تقديم العاملة لاستقالته لصاحب العمل رغبة منه في ترك عمله نتيجة لقوة خارجة عن إرادته أو لأسباب قهرية، وكذلك نسبة إلى العاملة التي طلبت إنهاء عقد العمل الخاص بنا في خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها، أو في خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها، ففي تلك الحالات يستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون اجتزاء منها نظرا لمروره بظروف قهرية.