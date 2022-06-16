عند التسجيل في الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم المستفيد بإضافة مختلف مصادر الدخل الخاصة به، وذلك حتى يتم مراجعة الطلب والتأكد من أن المستفيد يمكنه الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، ومن أكثر الأسئلة التي يتم طرحها خلال الفترة الماضية هل يحسب حساب المواطن ضمن مصادر الدخل بالضمان الاجتماعي المطور 1443 ؟ وتم الإجابة على هذا السؤال من قبل الجهات المختصة.

هل يحسب حساب المواطن ضمن الضمان المطور

يتسائل المواطنين بشكل متكرر إذا كان من الضروري أن يتم إضافة دعم حساب المواطن عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ولقد تم التأكيد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يجب أن يتم إضافة مختلف أنواع الدخل وبالتالي فإنه يجب أن يتم إضافة دخل حساب المواطن وذلك ليتم تحديد إذا كان المواطن الذي قام بالتسجيل ضمن المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور أم لا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط في المملكة العربية السعودية التسجيل في نظام الضمان المطور للأستفادة من الدعم المقدم، ويتم مراجعة الطلب للتأكد من أن توافر الشروط في المتقدم، ومن أن جميع المستندات التي تم تقديمها صحيحة، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور بشكل مباشر.

بشكل مباشر. ثم تقوم بالضغط على “تسجيل”.

لابد من الإطلاع على الشروط المحددة قبل التسجيل.

عند التسجيل أحرص على إضافة مختلف البيانات الصحيحة الخاصة بك لإتمام التسجيل.

بعدها قم بالضغط على إرسال.

بكل تأكيد سوف يتم مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات المرسلة لإتمام التسجيل.

شروط الضمان المطور

يوجد شروط محددة لابد أن تتوافر في المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: