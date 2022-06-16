رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1443 التقديم في دورة الضباط الجامعيين 52 عبر أبشر jobs.sa

رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1443، التقديم في دورة الضباط الجامعيين 52 بكلية الملك فهد الأمنية، أهم كلمات البحث حالياً بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلتن إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن موعد فتح التسجيل لدورة الضباط الجامعيين رقم 52 بكلية الملك فهد الأمنية، وحددت موعد وشروط التقديم، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار ونعرضها عليكم بالتفاصيل، فتابعوا معنا الشروط المطلوبة للقبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، وكذالك الرابط الإلكتروني الرسمي للتسجيل.

رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

النقر على الوظائف المتاحة.

اختيار دورة الضباط الجامعيين 52.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بكل دقة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم لدورة الضباط الجامعيين كلية الملك فهد الأمنية

يبدأ التسجيل الإلكتروني على دورة الضباط الجامعيين رقم 52، بدايةً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، الموافق 19 ذي القعدة في تمام العاشرة صباحاً، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، الموافق 24 ذي القعدة 1443 في تمام العاشرة صباحاً، على أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعالية.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج السعودية لخدمة الوطن. يكون من خريجي العام الدراسي 1441- 1442، والعام الدراسي 1442- 1443. ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاماً إلا في التخصصات الطبية لا يزيد عن 30 عام وذلك حسب بطاقة الهوية الوطنية. يكون لائقاً طبياً ولا يعاني من أمراض مزمنة أو معدية أو إعاقة جسدية أو عقلية. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهلة في التخصص المطلوب بتقدير جيد على الأقل. في حالة حصول المتقدم على مؤهله من خارج المملكة تقديم شهادة معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. ألا يكون متزوج من غير سعودية. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. اجتياز كافة الاختبارات المقررة للقبول “اللياقة البدنية، الكشف الطبي، المقابلة الشخصية”. تأدية الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهلة بنظام الانتظام الكلي ولا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام واحد. ألا يكون قد عُين على وظيفة تخضع للنظام العسكري. تعبئة البيانات صحيحة وكاملة حتي لا يتم الاستبعاد في حالة وجود اختلاف في البيانات.

كلية الملك فهد الأمنية

أحد أعرق الكلية العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وقد شهدت الكلية تخريج العديد من الدفعات لدورة الضباط الجامعيين، وكان أخرها يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة الجاري، حيث تم تخريج الدفعة 51 للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، وتأتي أهمية هذه الكلية في تخريج جيل قادر على حماية الوطن من الفاسدين والخارجين على القانون.

الإجراءات العامة للقبول