برنامج دعم صغار مربي الماشية من وزارة البيئة والمياه والزراعة

برنامج دعم صغار مربي الماشية هو من أحد برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة المقدم للتنمية الريفية الزراعية المستدامة، للعمل على دعم صغار مربى المواشي كما هو موضح من المسمى، ويعمل تحت رعاية برنامج الإعانات الزراعية، كما عملت الوزارة على تطويره وتقديمه في نسخة جديدة، كي تتوافق مع تطلعات ورؤية المملكة 2030، يهدف هذا البرنامج للاستفادة من دعم الغذاء، وتقديم الدعم لمستحقيه.

شروط الحصول على خدمة برنامج دعم صغار مربي الماشية

أوضحت الوزارة أهم الشروط والمتطلبات التي ينبغي أن تتوفر في من يرغب في الحصول على الدعم من صغار مربي المواشي، من أجل الحصول على الدعم والاستفادة منه، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية أو حاملا لبطاقة التنقل.

للحصول على الدعم يشترط في المتقدم أن يكون من صغار مربي الماشية.

أن لا يكون المتقدم لديه وظيفة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.

حصوله على البطاقة الصحية المعتمدة.

أن يكون عمر المتقدم 21 عام فيما فوق.

الالتزام بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية المعتمدة من الوزارة فيما يتعلق بالماشية.

أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي باسمه وأن يكون نشط، ومسجل به عبر البوابة الإلكترونية.

تقديم طلب الدعم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال تطبيقات الجوال المعتمدة من الوزارة.

ألا يكون مقدم الطلب سجينا أو مقيم في مركز إيوائي إقامة دائمة، أو موقوفا.

للاستفادة من الدعم يشترط إقامة المستفيد إقامة دائمة داخل المملكة خلال فترة التقديم.

كيفية تقديم طلب دعم برنامج صغار مربي المواشي

الخطوة الأولى يتوجه الراغب في الحصول على الدعم للتسجيل في بوابة أنعام، ويجب التأكد من وجود بطاقة صحية.

الخطوة التالية يقوم بتسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية.

ومن ثم القيام بتعبئة بيانات الطلب من خلال إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.

ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

في هذه الخطوة يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل الجهات المختصة.

وفي الخطوة الأخيرة يتم اعتماد الطلب بعد مراجعته من قبل المختصين.

الإجراءات التي تتم بعد تقديم طلب الدعم

في حالة استوفى المتقدم أو المتقدمة لكافة الشروط والمتطلبات الموضحة، وقام بتقديم طلب دعم صغار مربي الماشية، من خلال البوابة الإلكترونية، سيتم التالي:

سوف يتم التحقق من أهلية استحقاق المتقدم للطلب.

ومن ثم عمل زيارة ميدانية للتحقق من الموقع وأعداد وأنواع المواشي.

ومن ثم البت في أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم.

بعد ذلك يتم مراجعة الطلب والتأكد من أنه مستوفي لجميع الشروط.

ثم يتم إشعاره بحالة الطلب.

الحالات التي يتم إيقاف الدعم بها بعد اعتماده

هناك بعض الحالات التي يتم إيقاف الدعم لها، بعد أن يعتمد، وهي موضحة كالتالي:

في حالة وفاة الشخص المستفيد من الدعم خلال فترة تلقيه الدعم من البرنامج. فقدان المستفيد أحد المعايير اللازمة لاستحقاق الدعم. عجز المتقدم عن الاستمرار في ممارسة مهنة تربية المواشي بنفسه. ثبوت أن المتقدم قام بتقديم بيان غير صحيح، أو امتنع عن تقديمه.

طريقة التقديم على دعم مربي المواشي عبر بوابة أنعام