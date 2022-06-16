نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التسجيل في الحج المجاني 1443 عبر حملة الراجحي للحج الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت حملة الراجحي للحج الخيرية عن بدء التسجيل في الحج المجاني 1443 واستقبال طلبات حجاج الداخل عبر الموقع الإلكتروني بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 14 ذو القعدة 1443هـ ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب وذلك حسب المقاعد المتوفرة، بعدها سيتم غلق باب التسجيل أتوماتكياً عقب اكتمال العدد، ومن المعروف أن حملة الراجحي الخيرية هي حملة مجانية تتم على نفقة أبناء عبد العزيز صالح رحمه الله، كما تقوم الإدارة بالإشراف عليها من قبل أبنائه وأحفاده، حيث تهدف تلك الحملة لتوفير الحج لمن هو غير قادر على أداء مناسك الحج بحيث يوفر للشخص الدعم المادي والدعوية في آن واحد.

حملة الراجحي للحج المجاني 1443

تسعى الحملة إلى جعل الحج ميسراً للمتقدمين المستحقين وفق المعايير المحددة، وتعتمد على تقديم أفضل الخدمات نظراً لأنها مكونة من مجموعة كبيرة من الكفاءات البشرية التي تتسم بالإخلاص والأمانة، يأتي هذا ضمن الأعمال الخيرية الجارية في المملكة العربية السعودية والتي تدعم المواطنين في شؤون كثيرة بهدف المساعدات والمعونات لرفع المستوى المعيشي.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

يشترط أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومسلم بالغ العمر القانوني. لا يقل عمر الحاج عن 25 سنة وحتى 65 عاماً وإذا كان محرم أو تابع لا يقل عن 18 سنة. أن يكون أول مرة يؤدي فريضة الحج. يجب أن يكون الحاج خالي من أي مرض أو لديه إعاقة جسدية. إثبات أنه غير مصاب بفيروس كورونا أو اشتباه بالإصابة. كما يجب أن يكون استكمل جميع جرعات اللقاح من وزارة الصحة. لم يكن قد خضع لغسيل الكلى أو دخل المستشفى خلال الـ6 شهور الماضية. الالتزام بكافة الإجراءات والوقاية الشخصية (المعقم والكمامة). توفر رقم جوال خاص ومستقل لكل حاج أو حاجة. يجب الالتزام بالذهاب لاستشارة الطبيب مباشرة في حالة إن كان اشتباه بالإصابة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الحج المجاني

صور شخصية 4*6 للرجال.

صورة من كرت العائلة الأمامي والخلفي للعوائل.

إثبات صلة القرابة للمرافقين.

رقم جوال.

رقم حملة حج الراجحي الخيرية

لجميع الراغبين في أداء الحج الداخلي التسجيل عبر بوابة الراجحي الخيرية لمزيد من المعلومات حول حملة الراجحي للحج المجاني عبر رقم 0531333979 والاستعلام عن الإجراءات، علماً بأن التسجيل مفتوح حتى استكمال المقاعد المتوفرة.

تحديث /

أعلنت حملة الراجحي عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل “تويتر” تأجيل التسجيل في حملات الحج المجانية على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً..كتب الله أجركم.

متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 14, 2022

تحديث/

أعلنت حملة الراجحي الخيرية عن استقبال طلبات الحجاج للحج الداخلي عن فتح باب التسجيل في الحج 1443 من أمس الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري على أن يتم غلق الباب حين اكتمال العدد كما وضحنا في وقت سابق، يتم القبول حسب استيفاء الشروط وآلية التسجيل كما هي موضحة أسفل.

رابط وطريقة التسجيل في حج الراجحي المجانية