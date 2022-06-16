100,000 ريال لكافة العملاء بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح منافس

يمكن في الوقت الحالي الحصول على مبلغ تمويل يبدأ من 5000 ريال سعودي حتى 100,000 ريال سعودي لكافة العملاء السعوديين ولغير السعوديين في المملكة تحت إشراف شركة البيت الأهلي للتمويل حيث وفرت الشركة التمويل الإستهلاكي المرابحة للأفراد الذي يمتاز بأنه مطابقًا مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى 60 شهراً ولكن بشرط توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي بخلاف العاملين في القطاع الخاص بالمملكة يحتاج منهم توفير مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر في السعودية ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل شخصي بموافقة سريعة لجميع العملاء بدون كفيل بالتقسيط الميسر مع توفير إمكانية السداد المبكر للتمويل لدى شركة البيت الأهلي في المملكة.

أهم الضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الإستهلاكي

للحصول على موافقة فورية عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة عبر شركة البيت الأهلي للتمويل لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي ربما يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وغيرها من الشروط المطلوبة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم جميع الأحكام والمتطلبات اللازمة للتمويل الشخصي الإستهلاكي للأفراد كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الإستهلاكي المرابحة توفير دخل ثابت شهري يساوي 5 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على تمويل شركة البيت الأهلي.

يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 سنه حتى 65 سنه كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على هذا التمويل.

كذلك لابد من توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاث أشهر للعاملين في القطاع شبة حكومي أو حكومي بالسعودية.

إيضًا يجب توفير مدة خدمة عمل ستة أشهر للعاملين السعوديين والمقيمين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

المميزات المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الإستهلاكي