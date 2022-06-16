نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية 1444 sakani.sa في المقال التالي
استحقاق سكني برقم الهوية ١٤٤٤ طريقة الاستعلام بالتفصيل ، حيث أن الدعم السكني في المملكة العربية السُّعُودية يعتبر أحد أهم وسائل دعم المواطنين في المملكة والذي يهدف من جهة إلى مساعدة المواطنين على توفير مكان مناسب للمعيشة ومن جهة أخرى يستهدف مساعدة المواطنين على تمام الوحدات السكنية قدر الإمكان وذلك في ضوء أهداف مبادرة ورؤية المملكة ٢٠٣٠م
استعلام استحقاق سكني برقم الهوية 1444
يمكن لأي مواطن أو مواطنة داخل المملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن مدى استحقاق التسجيل في دعم سكني عبر الخطوط التالية:
- الذَّهاب إلى بوابة سكني الموقع الرسمي.
- كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل.
- تحديد تاريخ ميلاد المستخدم.
- ثم النقر على زر (تحقق).
- سوف يتم هنا إرسال كود في رسالة قصيرة على رقم الهاتف الجوال المسجل باسم المستعلم في أبشر.
- يجب البَدْء في إدخال عنوان البريد الإلكتروني، وكلمة المرور مع التأكيد على كلمة المرور مرة أخرى.
- النقر على تسجيل، ثم اختيار تقديم طلب التسجيل في الدعم السكني
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام والنقر على موافق.
- على المستخدم القيام هنا بتوضيح نوع السكن الحالي ، والضغط على مربع استمرار.
- توضيح البيانات الخاصة بأفراد الأسرة مثل صلة القرابة وتاريخ الميلاد وكذلك رقم الهُوِيَّة الوطنية لكل منهم.
- سوف يتم استعراض مجموعة من الأسئلة وهنا يجب الإجابة عليها بدقة ب نعم أو لا.
- إذا كان أحد أفراد الأسرة لديه صك بناء ، فهنا ينبغي تحديد رقم الصك وأسم صاحبه وكذلك نوع البناء وحالة هذا الصك.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يجب الضغط على (حالة الاستحقاق).
- وهنا إذا كان المستخدم مستحِقّ للتسجيل في دعم سكني؛ سوف تظهر له رسالة تهانينا.
- أما إذا كان غير مستحِقّ ؛ فسوف تظهر له رسالة نأسف لا تنطبق عليك الشروط وسوف يتم توضيح سبب عدم قَبُول الطلب للمواطن بالتفصيل.
طريقة تقديم اعتراض سكني
حتى يضمن كل مواطن قَبُول طلب التسجيل في دعم سكني، فعليه أن يستوفي على شروط التسجيل أولًا، أما إذا تم رفض الطلب بالرغم من أنه مستوفي الشروط، فهنا يمكنه تقديم اعتراض عبر الخطوط التالية:
- الولوج إلى الصفحة الرسمية الرئيسية دعم سكني السعودي sakani.sa
- من خلال نافذة حالة الاستحقاق ؛ يجب النقر على زر (اعتراض)
- لا بد من توضيح سبب تقديم هذا الاعتراض.
- كما يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تدعم اعتراض المواطن على عدم استحقاق دعم سكني.
- أخيرًا يجب النقر على زر (إرسال) ؛ وبذلك سوف يتم استلام هذا الاعتراض بواسطة الموظف المختص والبت في الأمر خلال وقت قصير.
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