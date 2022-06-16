نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن التأمين الطبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون عن طريقة استعلام عن التأمين الطبي حيث قدمت الحكومة السعودية العديد من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد لكافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ومن بينها هذه الخدمة المميزة التي تتيح معرفة كافة التفاصيل الخاصة بحالة التأمين الطبي للمستفسر بسهولة.

استعلام عن التأمين الطبي

تسعى الحكومة السعودية جاهدة لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة لذا أتاحت خدمة الاستفسار عن حالة التأمين الطبي سواء برقم الإقامة أو رقم الهوية دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مقر طبي تابع للوزارة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة الاستعلام برقم الإقامة

بطاقة الإقامة هي بمثابة الوثيقة الرسمية التي تثبت الشخص خارج وطنه، تسهيلًا على المواطنين أتاحت الوزارة خدمة الاستفسار عن حالة التأمين الطبي برقم الإقامة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمجلس الضمان الصحي السعودي.

تظهر مجموعة من الخدمات الإلكترونية يتم الضغط على ايقونة استعلام عن التأمين.

كتابة رقم الإقامة الخاص بالمستخدم بدقة شديدة في الخانة المخصصة لها.

تسجيل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

وأخيرًا يتم الضغط على زر موافق لتظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة الخاصة بحالة التأمين الطبي بالتفصيل.

طريقة الاستعلام برقم الهوية

يمكن معرفة كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بحالة التأمين الطبي عن طريق رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم وذلك من خلال باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي.

يتم الضغط على زر استعلام عن التأمين.

تسجيل رقم الهوية الخاصة بالمستخدم في الحقل المخصص له بشكل صحيح.

إدخال رمز التحقق المرئي بدقة في الخانة الظاهرة على الشاشة.

على المستخدم الضغط على زر موافق لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بحالة التأمين الطبي للمستخدم بالتفصيل.

في نهاية مقال استعلام عن التأمين الطبي حيث تم التعرف على طريقة معرفة كل البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة التأمين الطبي إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي سواء عن طريق رقم الإقامة أو من خلال رقم الهوية.