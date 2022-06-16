نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تاشيره برقم الهويه في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الأيام المقبلة ومع دخول موسم الحج يحتاج الكثير إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية والتي تحتاج عند السفر إليها إلى تأشيرة هذه التأشيرة هي عبارة عن تصريح دخول إلى المملكة العربية السعودية، وقد خصصت الحكومة السعودية منصة إلكترونية تساعدك في الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية، وهذا ما نقدمه لكم من خلال سطور هذا المقال.

استعلام عن تاشيره برقم الهويه

من أجل الاستفسار عن تأشيرة الذهاب إلى السعودية يمكنك ذلك من خلال عدة طرق، وتعد الطريقة الأسهل هي الاستعلام من خلال رقم الهوية، ويتم ذلك بالطريقة التالية:

قم بالذهاب إلى المنصة الإلكترونية ابشر.

اكتب كل البيانات المتعلقة بك مع كتابة رقم هويتك صحيحًا.

قم بالذهاب على الخانة المكتوب بها كلمة استعلام.

الآن تظهر أمامك جميع المعلومات المتعلقة بهذه التأشيرة بالتفصيل.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة

يمكنك أيضًا أن تستعلم عن التأشيرة الخاصة بالزيارة من خلال بعض الخطوات، والتي نعرضها عليكم فيما يلي:

قم بالذهاب إلى بوابة أبشر الإلكترونية عبر الموقع الرسمي.

اضغط على صندوق البحث وقم بكتابة تأشيرة صادرة.

قم بتدوين الرقم الخاص بالتأشيرة مع كتابة رقم الهوية في الخانات المناسبة.

اكتب الرقم الخاص بالسجل.

اكتب الرقم الذي يوجد أمامك وهو الرمز التأكيدي.

يظهر أمامك مربع أحمر فقم بالذهاب عليه وهو زر الاستعلام.

رابط استعلام عن صلاحية التأشيرة

تأكد من أن التأشيرة التي تمتلكها صالحة من خلال النقاط التالية:

قم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية للمنصة أبشر.

اضغط على أيقونة الخدمة الإلكترونية.

قم بالذهاب إلى استعلام عن صلاحية التأشيرة.

الآن أنت أمام جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة فقم بكتابة الرقم الخاص بالهوية التي يمتلكها الكفيل.

اكتب رقم رخصتك.

اضغط على كلمة استعلام.

في نهاية الحديث عن استعلام عن تاشيره برقم الهويه فقد قمنا بعرض كيفية الاستعلام، كما عرضنا لكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة زيارة، وأيضًا عرضنا عليكم الطريقة الأسهل للتعرف على صلاحية التأشيرة التي تمتلكها، كل ذلك من خلال المنصات الإلكترونية دون الذهاب إلى السفارة أو تعطيل الوقت وتضييع الجهد.