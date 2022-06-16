نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن بطاقة سوا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة شحن بطاقة سوا وذلك لأنها تعتبر من أكثر البطاقات التي يوجد عليها إقبال كبير في المملكة العربية السعودية لأنها تتيح خدمة الاتصال داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بأقل سعر ممكن، كما يتواجد بها أوفر باقات الإنترنت ومن خلال هذا المقال يتم توضيح كيفية شحنها بكل سهولة.

طريقة شحن بطاقة سوا

تعتبر بطاقة سوا إحدى البطاقات التي تصدرها شركة الاتصالات السعودية لكنها من أفضلها لأنها تحتوي على الكثير من المميزات ويتم شحن البطاقة من خلال عدة طرق بسيطة وهي كالآتي:

الشحن من خلال الاتصال *155*

هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يتم شحن البطاقة بها ولا بد من اتباع عدة خطوات وهي كالآتي:

في البداية يتم الاتصال بكود *155* وبعدها يتم إدخال رقم بطاقة الشحن وفي النهاية يتم إدخال #.

يوجد طريقة أخرى وهي القيام بإرسال رسالة نصية على 900 وتكون الرسالة

مكتوب فيها رقم بطاقة الشحن وبعدها يترك مسافة ويتم كتابة 155 في النهاية.

يمكن أيضًا الشحن من خلال الاتصال على رقم 1500 ويتم اختيار أمر إعادة الشحن من بين جميع الخيارات وبعدها يتم إدخال رقم بطاقة الشحن.

ومن الممكن الدخول على الرابط المباشر بصفحة سوا لكي يتم زيارة الصفحة والشحن من عليها عبر موقع stc.

وسوف تستطيع الشحن من خلال اتباع الخطوات.

شحن سوا من خلال البنك

يمكن شحن البطاقة من خلال الهاتف المصرفي البنكي وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

في البداية يتم الاتصال بالهاتف المصرفي الموجود بالبنك.

يتم إدخال الرقم السري الخاص بك.

يتم اختيار شحن سوا من شركة stc.

يتم إدخال رقم الهاتف الذي تود شحنه ويتم سداد المبلغ الذي يتم الشحن به وذلك من

خلال اتباع الخطوات التي يطلبها الجهاز الصوتي الآلي.

يتم اختيار الطريقة التي تتناسب معك والتي تقوم بالتحويل بها .

يتم إتمام عملية الشحن من خلال إعطاء الموافقة النهائية.

في نهاية مقال طريقة شحن بطاقة سوا ذكرنا عدة طرق مختلفة يتم من خلالها شحن البطاقة بكل سهولة وأنت في المنزل وبدون بذل أي مجهود أو مضيعة للوقت وكل ما عليك هو اتباع بعض الخطوات والتعليمات التي تم ذكرها بالتفصيل.