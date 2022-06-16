نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية استعلام عن تاشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الخارجية استعلام عن تاشيرة هي إحدى الكلمات البحثية التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة باعتبارها إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة التي قدمتها وزارة الخارجية السعودي حيث أطلقت الوزارة عدد من المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة مما يوفر الوقت والجهد.

وزارة الخارجية استعلام عن تاشيرة

أتاحت الوزارة لكافة المواطنين أو المقيمين أو الزائرين خدمة الاستفسار عن الطلبات السابق تقديمها إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز من خلال منصة التأشيرات.

تظهر على الفور قائمة تشمل مجموعة من الخيارات، يتم اختيار البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

ينبغي إدخال رقم الطلب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

إدخال رقم السجل سواء كان رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كتابة رمز التحقق المرئي.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة.

طريقة الاستعلام برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن طلب التأشيرة برقم الهوية عقب مرور يوم واحد من تقديم الطلب وذلك عن طريق اتباع الآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية السعودية

الضغط على خدمة البحث الموجودة أسفل الصفحة.

كتابة رقم الطلب في الحقل المخصص له.

تسجيل رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح في خانة رقم السجل.

إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له في الشاشة.

لإستكمال العملية بنجاح ينبغي على المستخدم الضغط على ايقونة استعلام.

شروط طلب التأشيرة من وزارة الخارجية السعودية

أقرت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتي يتمكن المتقدم من الحصول على التأشيرة، وهي كالتالي:

ينبغي ألا تقل مدة الإقامة الخاصة بالمقيم في المملكة العربية السعودية عن 90 يوم من تاريخ التقديم.

يجب أن تكون صلاحية جواز السفر تتجاوز 6 أشهر على الأقل.

في نهاية مقال وزارة الخارجية استعلام عن تاشيرة حيث تم التعرف على خطوات الاستفسار عن التأشيرة بالتفصيل مع توضيح طريقة الاستعلام برقم الهوية الوطنية، وعرض شروط طلب التأشيرة من وزارة الخارجية السعودية.