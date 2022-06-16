يبحث البعض عن طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية باعتباره إحدى البرامج الخدمية الداعمة لمساندة الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله في محاولة للتصدي لموجة الغلاء المبالغ فيها لذا وجب التنويه عن طريقة الاستعلام عن هذا البرنامج برقم الهوية بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

حساب المواطن هو إحدى البرامج الخدمية المميزة المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين حيث تقوم وزارة الموارد والتنمية البشرية بالإشراف عليه بمنتهى الشفافية والمصداقية، يهدف هذا البرنامج إلى دعم المواطنين السعوديين ومساعدة الأسر الفقيرة المحتاجة، يمكن معرفة أي معلومات متعلقة بهذا البرنامج إلكترونيًا برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في الحقل المخصص لهم.

كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة بشكل صحيح.

اختيار أيقونة “استعلام” والضغط عليها.

ينبغي تسجيل كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها بدقة مع ضرورة كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها.

تظهر على الفور كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بالتفصيل.

طريقة إضافة تابع في برنامج حساب المواطن

أتاحت الوزارة إمكانية إضافة مولود على حساب المعيل المستفيد بهذا البرنامج الخدمي وذلك عن طريق اتباع الآتي:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم مع تسجيل كلمة المرور الخاصة به في الخانة المخصصة لها وذلك لتأكيد الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمستفيد من هذا البرنامج.

اختيار أيقونة “تفاصيل الطلب” والضغط عليها، لإضافة تابع جديد ينبغي على المستخدم الضغط على بيانات التابعين.

يتم اختيار أيقونة إضافة تابع مع ضرورة كتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتابع الجديد بشكل صحيح.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة “حفظ”.

في نهاية مقال استعلام حساب المواطن برقم الهوية حيث تم التعرف على طريقة معرفة كل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا البرنامج الخدمي المقدم من الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتوضيح طريقة إضافة تابع في برنامج حساب المواطن.